Moussa Sow Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe ile anlaşan Moussa Sow sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni Moussa Sow, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçemizin tekrar kadrosuna katmak için görüştüğü Senegalli eski futbolcumuz Moussa Sow, İstanbul'a geldi. Bugün sabah erken saatlerde Dubai'den İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Sow, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı."





1 SEZON KİRALIK

Fenerbahçe'nin, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ehli'ye 16 milyon avroluk rekor bonservis ücretiyle sattığı Sow'u 1 sezon kiralayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de 4,5 sezon mücadele eden Sow, sarı-lacivertli formayla 148 resmi maçta 60 gol kaydetti. Sow, geçen sezon formasını giydiği El-Ehli'de ise 30 resmi maçta 16 kez fileleri havalandırdı.