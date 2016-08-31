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  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 09:06 Güncelleme Tarihi: 31.8.2016 11:23
Moussa Sow Fenerbahçe için İstanbul'da
Moussa Sow Fenerbahçe için İstanbul'da

ile anlaşan sabah saatlerinde 'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni Moussa Sow, 'a geldi. resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçemizin tekrar kadrosuna katmak için görüştüğü Senegalli eski futbolcumuz Moussa Sow, İstanbul'a geldi. Bugün sabah erken saatlerde Dubai'den İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Sow, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı."



1 SEZON KİRALIK

Fenerbahçe'nin, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ehli'ye 16 milyon avroluk rekor bonservis ücretiyle sattığı Sow'u 1 sezon kiralayacağı öğrenildi.

'de 4,5 sezon mücadele eden Sow, sarı-lacivertli formayla 148 resmi maçta 60 gol kaydetti. Sow, geçen sezon formasını giydiği El-Ehli'de ise 30 resmi maçta 16 kez fileleri havalandırdı.

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