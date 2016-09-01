Fenerbahçe'de Sow sorunu çözüldü

Fenerbahçe'nin TFF'de görülen kadrosunda yer almayan Sow bir anda panik yaratmıştı. Ancak sorun çözüldü...

Fenerbahçe'nin Al Ahli'den kiraladığı Moussa Sow'da yaşanan 'lisans' krizi sonunda çözüme kavuştu.

Oyuncunun transferinin açıklanmasına rağmen TFF'ye verilen kadroda yer almaması üzerine kafalar karışmış ve yeni bir Grosskreutz skandalı yaşanıp yaşanmayacağı gündeme gelmişti. Ancak Senegalli golcünün lisansının zamanında çıkarıldı ve TFF'den de resmen duyuruldu.

Böylece Sow'un Fenerbahçe için oynamama ihtimali ortadan kalktı.

FENERBAHÇE'DE MOUSSA SOW PANİĞİ!