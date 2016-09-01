ARKADAŞINA GÖNDER Fenerbahçe'de Sow sorunu çözüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'de Sow sorunu çözüldü

  • SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 12:02 Güncelleme Tarihi: 1.9.2016 12:16
Fenerbahçe'de Sow sorunu çözüldü
Fenerbahçe'de Sow sorunu çözüldü

'nin 'de görülen kadrosunda yer almayan Sow bir anda panik yaratmıştı. Ancak sorun çözüldü...

Fenerbahçe'nin Al Ahli'den kiraladığı Moussa Sow'da yaşanan 'lisans' krizi sonunda çözüme kavuştu.

Oyuncunun transferinin açıklanmasına rağmen 'ye verilen kadroda yer almaması üzerine kafalar karışmış ve yeni bir Grosskreutz skandalı yaşanıp yaşanmayacağı gündeme gelmişti. Ancak Senegalli golcünün lisansının zamanında çıkarıldı ve TFF'den de resmen duyuruldu.

Böylece Sow'un için oynamama ihtimali ortadan kalktı.

FENERBAHÇE'DE MOUSSA SOW PANİĞİ!

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.