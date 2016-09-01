FETÖ ile pazarlık masasına oturdu

"Gizli tanık, Aziz Yıldırım'ın avukatının FETÖ'yle bağlantılı Babatan Hukuk’a gelip yardım istediğini söylüyor. Bu doğruysa Yıldırım, FETÖ ile masaya oturmuştur"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Taylar, Beyaz TV'deki Son Söz programında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. İşte o sözler: "Benim üzerimden mağduriyet üretmesin. Tahliye olduktan sonra CNN Türk'te Fethullah Gülen'in kendisi arayıp tebrik ettiğini söyledi. Aziz Yıldırım kendisine kumpas kurduğunu iddia ettiği Gülen'e o gün 'Ey soytarı sen bana kumpas kurdun' deyip telefonu kapatmalıydı. Sen o gün yüzüne söylemiyorsun, şimdi kalkıp bana kumpas kurdunuz diyorsun. Şike Kanunu'na karşı çıktığım için Aziz Yıldırım bana düşman. AK Parti ona babasının yapmadığını yaptı. Eğer o dönem meclisten o düzenleme çıkmasaydı Aziz Yıldırım bugün başkan değildi. 14 Temmuz'da hazırlanan FETÖ'yle ilgili çatı iddianamede Yağmur isimli gizli tanık 2013 Ocak ayı sonunda Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya'nın FETÖ'yle bağlantılı Babatan Hukuk Bürosu'na geldiğini söylüyor. Hukuk bürosunun Abdullah Kaya'ya Yargıtay'da FETÖ'yle bağlantılı abilerin olduğunu ve 2 milyon dolara bu işi çözebileceğini aktardığını, Kaya'nın ise bu teklifi Aziz Yıldırım'a ileteceğini söylediği iddia ediliyor. Gizli tanık, Kaya'nın bir hafta sonra 'Aziz bey bu rakamı çok buldu, ücrette bir iyileştirme yapılabilir mi?' diyerek tekrar geldiğini anlattı. Bu ne demektir? Bu doğru ise Aziz Yıldırım FETÖ'yle pazarlık masasına oturmuştur."



AZİZ YILDIRIM NEYLE SUÇLAMIŞTI?

"Şamil Tayyar, Kocaeli Milletvekili'ne diyor ki,'Aziz Yıldırım Ergenekon'un kasası' diyor. Bu söylentiler çoğaltılmaya çalışıldı. Söylentilerle beni oraya kanalize etmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Başaramayınca ellerinde sporda şike kaldı. Şikeyi çıkarırken beni 2010'da gayri resmi dinlemeye alıyorlar."