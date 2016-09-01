FETÖ'den aranan Uğur Tütüneker yakalandı!

FETÖ/PDY kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Galatasaraylı eski futbolcu Uğur Tütüneker yakalandı.

Futbolda Fethullahçı Terör Örgütü yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlığına el konulan Uğur Tütüneker yakalandı. Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrol noktasında gözaltına alınan Tütüneker, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GALATASARAY'DA FETÖ OPERASYONU

HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKMIŞTI

Fethullahçı Terör Örgütü'nün futboldaki yapılanmasına ilişikin yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığı'nca operasyon düzenlenmiş, Galatasaraylı eski futbolcular İsmail Demiriz, Hakan Şükür, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

FETÖ'CÜ FUTBOLCULARIN MAL VARLIĞINA EL KONULDU!

PASAPORT KONTROLÜNDE YAKALANDI

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İsmail Demiriz Büyükçekmece'deki evinde yakalanırken diğer şüphelilerin yurt dışında olduğu belirlenmiş, haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İsmail Demiriz'in İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ederken şüphelilerden Uğur Tütüneker bugün İstanbul'da yakalandı. Atatürk Havalimanı pasaport noktasında gözaltına alınan Tütüneker, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi. Tütüneker Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

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YAKALAMA KARARI SONRASI TAKIMINDAN KOVULDU

Bilindiği gibi Uğur Tütüneker hakkında FETÖ soruşturması başlatılması ve yakalama kararı çıkarılması ardından teknik direktörü olduğu İsviçre 2. Futbol Ligi takımlarından FC Wil ile ilişkisi kesilmişti.

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