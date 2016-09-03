Beşiktaş hazırlık maçında farklı galip

Beşiktaş, Milli maçlar için lige verilen arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirdi.

Vodafone Arena'da Gaziantepspor'u ağırlayan Siyah Beyazlılar, rahat bir oyun sergiledikleri maçı 3 - 0 kazandı.



Beşiktaş'ın gollerini Talisca, Aboubakar ve Ömer Şişmanoğlu atarken, Talisca bir penaltı atışından yararlanamadı.



YENİ TRANSFERLERE TAM NOT



Siyah Beyazlıların yeni transferleri Gaziantepspor karşısında kendilerini gösterme fırsatı buldu.



Özellikle Talisca ve Caner Erkin'in performansı taraftarlardan ve otoritelerden tam not alırken, Aboubakar, Adriano, Gökhan İnler ve Gökhan Gönül göz dolduran bir oyun oynadı.



Fabricio'nun ise taraftarlarca sürekli alkışlanması dikkat çekti.



Teknik direktör Şenol Güneş sol tarafta Caner ve Adriano'yu değişmeli olarak önlü arkalı oynatırken, iki oyuncunun kısa zamanda iyi bir uyum yakaladığı görüldü.



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Canar'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erten'i geçerek ağlara gitti. 1-0



24. dakikada Talisca ve Aboubakar'ın paslaşmaları sonucunda kaleci Erten ile karşı karşıya kalan Aboubakar, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0



49. dakikada sol kanattan Caner'in ortasında ceza sahası içinde bulunan Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.



53. dakikada Alpay'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşu kaleci Fabricio uzaklaştırdı.



57. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ömer'e Bart Van Hintum'un yaptığı hareket sonucunda hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.



58. dakikada Talisca'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Ertan çıkardı.



66. dakikada sol kanattan Caner'in ortasında arka direkte topla buluşan Ömer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0



STAT: Vodafone Arena



HAKEMLER: Volkan Bayaraslan xx, Süleyman Özay xx, Esat Sancaktar xx



BEŞİKTAŞ: Fabricio xx (Utku dk. 79 x), Gökhan Gönül xx, Marcelo xx (Atınç dk. 46), Rhodolfo xx, Adriano xx (Necip dk. 69 x), Gökhan İnler xx, Tolgay xx (Kerim Frei dk. 45 xx), Talisca xx (Beck dk. 84 ?), Ömer xx, Caner xx, Aboubakar xx (Hamza dk. 69 x)



TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



GAZİANTEPSPOR: Erten xx, El Yasa xx, Bart Van Hintum x (İlker dk. 89 ?), Abdulkadir xx (Miranda dk. 84 ?), Şenol xx (Alpay dk. 46 x), Larsson xx (Putsila dk. 75 x), Orkan Çınar x (Emre dk. 9 x, İlhan dk. 61 x), Angan xx (Kangwa dk. 61 x), Rajtoral xx, Fatau x (Muhammed dk. 75 x), Kolar x



YEDEKLER: Gökhan



TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal



GOLLER: Talisca (dk. 11), Aboubakar (dk. 24), Ömer (dk. 66) (Beşiktaş)