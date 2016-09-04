Hızlı&akıcı

Son 4 maçın analizini yapan Hollandalı hocanın ilk tespiti, savunmadan topla çıkarken takımın düşük kalan hızının yükselmesi gerektiği oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Dick Advocaat, takımın başında çıktığı 4 resmi maçın (Grasshoppers (2), Başakşehir ve Kayseri) röntgenini yardımcıları Mario Been ve Cor Pot ile çekti. Teknik heyetin, özellikle savunmadan topla çıkarken, takımın hızının hayli düşük olduğuna vurgu yaptığı öğrenildi Advocaat'ın "Türkiye Ligi'nde takımlar bizim oyuncularımızı çok iyi tanıyor. Yerleşik savunmada önlem almak onlar için kolay hale geliyor. Savunmadan topla çıkarken ağır davranırsak, onların ekmeğine yağ süreriz. Elimizden geldiğince hızlı oynamalı ve rakip savunmaları yerini almadan yakalamalıyız" dediği bildirildi.



EKSTRA ÇALIŞMA

Advocaat'ın akıcı oyun konusunda önümüzdeki haftadan itibaren takıma ekstra çalışmalar yaptıracağı, idman programlarının buna bağlı olarak düzenleneceği belirtildi. F.Bahçe'nin, pas bağlantıları ve hücum bölgesine geçiş konusuna ağırlık verilen taktik çalışmalarla hazırlanacağı kaydedildi.



REKABET BAŞLIYOR

Pas kalitesini ve hızını artırmak isteyen Advocaat, hem orta alan hem de hücum bölgesinde buna yatkın oyuncu tercihlerine yönelecek, hücumda ise önemli değişiklikler yapacak. İki yeni transfer Lens ve Sow'un ileri üçlüdeki yerlerine garanti gözüyle bakılıyor. Advocaat'ın analizlerine göre Van Persie, Emenike, Volkan Şen ve Alper ciddi bir forma rekabetine girecek.



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