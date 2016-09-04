Tüccar başkan!

Aysal döneminde bonservisten kasasına 20 milyon Euro koyan Cimbom, Özbek’le rakamı 31 milyona çıkardı

Son yılların en akılcı transferlerine imza attığı yorumcuların ortak görüşü olan Galatasaray'da bir yıl önce transfer listesi eleştiri konusu olan Başkan Dursun Özbek, taraftarından bu kez alkış aldı. G.Saray'da başkanlık görevi sürecinde beşinci transfer dönemini geride bırakan Özbek, başkanlığı döneminde 5 transfer dönemi gören Aysal'dan daha başarılı oldu Özbek, Aysal'ın yarısı kadar harcama yaparken, oyuncu satışlarından 1.5 kat fazla gelir elde etti. Özbek yönetiminde transfere 38 milyon Euro harcayan G.Saray, oyuncu satışlarından 31.1 milyon Euro kazandı. Aysal ise 76.1 milyon Euro'luk harcama yapmış, 20 milyon Euro gelir elde etmişti. Kupalara bakıldığında Aysal 2 şampiyonluk, 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası kazanırken, Özbek ise 1 şampiyonluk, 2 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası kazandı.