Advocaat’a eleştiri: Güvenilir biri değil

“Para için daha önce de sorumluluklarını bırakarak Belçika ve Avustralya’ya gitti. Dick güvenilmez biri”

Hollandalı eski futbolcu ve günümüzün futbol yazarı Wim Kieft (Willem Cornelis Nicolaas Kieft) Hollanda Milli Takımı'ndan ayrılarak Fenerbahçe'ye gelen Dick Advocaat'ı eleştiri yağmuruna tuttu. De Telegraaf'daki köşesinde kaleme aldığı yazıda Fenerbahçe'ye gelen Dick Advocaat ve FIFA'da görev alması beklenen Marco van Basten'in, Hollanda Milli Takımı'ndaki görevlerini bırakarak yollarına devam etmelerini sert bir dille eleştiren Kieft; "Eğer sorumluluk duygunuz varsa size güvenilen yerde kalırsınız. Hollanda Milli Takımı'nda ve federasyonda bunu sağlayacak liderlik yok. Advocaat'ın bu kadar kolay ayrılması da bunun sebebi. Ama bu adam (Advocaat) zaten güvenilirliğini kaybetti. Para için daha önce de sorumluluklarını bırakıp Belçika ve Avustralya'ya gitti. Sözünde durmadı. Dick güvenilmez bir insan. Van Basten de bu davranışıyla onun izinden gidiyor" dedi.