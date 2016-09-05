Akhisar Belediyespor, Tolunay Kafkas ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Tolunay Kafkas ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2016-2017 ve 2017-2018 futbol sezonunda kulübümüz teknik direktör Tolunay Kafkas ile anlaşma imzalamıştır. Yeni hocamız ve teknik ekibine başarılar diler, Akhisar Belediyesporumuza, şehrimize hayırlısı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Kulüp basın sözcüsü İbrahim Evren Acar, AA muhabirine, yaptıkları değerlendirme sonucu Kafkas ile anlaşmaya vardıklarını belirtmişti.

Akhisar Belediyespor, ligde ilk iki haftanın ardından, teknik direktör Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşıp yollarını ayırmıştı.