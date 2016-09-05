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, ile anlaştı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 09:45 Güncelleme Tarihi: 5.9.2016 09:46
Akhisar Belediyespor, Tolunay Kafkas ile anlaştı
Akhisar Belediyespor, Tolunay Kafkas ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , anlaşmaya vardığı teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2016-2017 ve 2017-2018 sezonunda kulübümüz teknik direktör ile anlaşma imzalamıştır. Yeni hocamız ve teknik ekibine başarılar diler, umuza, şehrimize hayırlısı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Kulüp basın sözcüsü İbrahim Evren Acar, AA muhabirine, yaptıkları değerlendirme sonucu Kafkas ile anlaşmaya vardıklarını belirtmişti.

, ligde ilk iki haftanın ardından, teknik direktör Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşıp yollarını ayırmıştı.

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