Direkler arası gösteri!

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Rakibimizin direkten dönen 4 topu yürekleri ağızlara getirirken sahadan puanla ayrılmayı başardık.

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaştı.

Milliler, Hırvatistan'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maç 1-1 beraberlikle bitti. Hırvatistan'ın maçın ilk yarısında 4 topu direkten döndü.

Hırvatistan'ın golü 44 dakikada Rakitic'in penaltısı ile gelirken Milliler bu gole 45+3'te Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş frikiği ile karşılık verdi.

Alınan beraberlik ile Ay Yıldızlı ekibimiz grup maçlarına 1 puanla başladı.

Detaylar birazdan...

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇINDAN KARELER

Hakan Çalhanoğlu'dan Hırvatistan'a frikik golü

MAÇTAN NOTLAR

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında, Hırvatistan'a karşı A Milli Takım'ın 11'inde değişikliğe gitti.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından, bu karşılaşma öncesi çok sayıda tecrübeli futbolcuyu aday kadroya almayan Terim, kalede Volkan Babacan'a, savunmada Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı'ya, orta alanda Ozan Tufan, Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan'a, hücumda da Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu ve forvet Cenk Tosun'a ilk 11'de yer verdi.

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Onur Recep Kıvrak, Harun Tekin, Ahmet Yılmaz Çalık, Nuri Şahin, Olcay Şahan, Tolga Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Töre, Çağlar Söyüncü, Ahmet Oğuz, Volkan Şen ve Yunus Mallı yer aldı.

Bu arada, Türkiye Futbol Direktörü Terim, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3 ay önce Hırvatistan ile oynanan maçtaki 11'den 6 farklı ismi Zagreb'de sahaya sürdü. O maçta görev yapan Arda Turan, Selçuk İnan, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup'un yerine, Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan ve Emre Mor ilk 11'de görev aldı.

OKAY YOKUŞLU VE KAAN AYHAN İLK RESMİ MAÇINDA&NBSP;

Fatih Terim, genç oyuncular Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan'a A Milli Takım'da ilk kez bir resmi maçta görev verdi.

Okay Yokuşlu, 2015 Kasım'da Yunanistan ve 31 Ağustos'ta Rusya'ya karşı, özel maçlarda forma şansı bulmuştu. Kaan Ayhan da A Milli Takım formasını ilk kez Rusya ile oynanan özel maçta giymişti.

KAPTAN MEHMET TOPAL

A Milli Takım'da, Hırvatistan karşısında Mehmet Topal sahaya kaptan olarak çıktı.

Terim, kadroya almadığı Arda Turan'ın yokluğunda kaptanlık pazu bandını Mehmet Topal'a verdi.

SEYİRCİSİZ MAÇ



Hırvatistan ile Türkiye arasında oynanan maçta tribünde taraftarlar yer almadı.

FIFA, taraftarlarının mart ayında İsrail ve Macaristan ile yapılan hazırlık maçlarındaki ırkçı tezahüratları nedeniyle Hırvatistan Milli Takımı'na iki maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

Hırvatistan, Türkiye'nin yanı sıra evinde 12 Kasım'da İzlanda'yı ağırlayacağı maçı da seyircisiz oynanacak.

YILDIRIM DEMİRÖREN DE MAÇI İZLEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile TFF'nin başkan vekilleri Nihat Özdemir ve Ali Dürüst, A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maçı statta izledi.

Öte yandan, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala şiddetini arttıran yağmur, maç saatinde kesildi. Futbolcular, ıslak bir zeminde mücadeleye başladı.