Galatasaray'da Muslera şoku!

Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takım kampında kaburgasından sakatlık geçirdi.

Galatasaraylı taraftarlara büyük şok yaşatan Fernando Muslera sakatlığı hakkında bilgi verilen Muslera antrenman'da kaburgasına aldığı darbe sonucu antrenmanını yarıda kesmek zorunda kaldı. Fernando Muslera'nın sakatlık haberinin detaylarını sizler için hazırladık



Uruguay basınının geçtiği bilgilere göre, dün (4 Eylül) yapılan idmanda kaburgasına darbe alan yıldız kaleci, antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

GALATASARAY YÖNETİMİ'NDEN FLAŞ KARAR

KABURGALARINDA ZEDELENME VAR



30 yaşındaki Fernando Muslera milli takım doktoru Dr. Alberto Pan tarafından yapılan ilk tetkiklerine göre, kaburga kemikleri arasında zedelenme olduğu ve 7 Eylül'de Paraguay ile oynayacakları maçta sahada olup olmayacağının belirsizliğini koruduğu kaydedildi.



Uruguay Teknik Direktörü Oscar Tabarez'in, ilk etapta çok ciddi bir sakatlığı olmadığı kanısına varılan Muslera'nın yerine kalede Vasco da Gama'nın file bekçisi Martin Silva'ya forma verebileceği belirtildi.



Galatasaray'da daha önce de yeni transfer Kolbeinn Sigthorsson milli takım kampında sakatlık yaşamıştı. (Sporx)