Emenike bilmecesi

Dick Advocaat, Nijeryalı golcü için kafasındaki sorulara yanıt bulamıyor

Ligdeki ilk iki maçta santrfor bölgesinde kullandığı Emenike'nin performansından memnun kalmayan Advocaat, Nijeryalı'nın sağ kanatta oynamak istememesi nedeniyle sıkıntı çekiyor. Emenike'nin sürati ve gücünden faydalanmak isteyen Hollandalı hoca, bu konuya çözüm arıyor. Lens ve Sow'u ileri üçlüde görevlendirmesine kesin gözüyle bakılan tecrübeli hoca, hem kendisini hem Emenike'yi memnun edecek bir formül üretemezse golcü oyuncuyu Bursa maçında yedek soyunduracak.

Emenike bu sezon 5 resmi maçta forma giydi… İki Monaco maçında toplam 3 gol attı. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 karşılaşmada sessiz kaldı.