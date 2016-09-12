ARKADAŞINA GÖNDER Galatasaray'ın stoperi Serdar Aziz taburcu edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'ın stoperi taburcu edildi

  • AA
  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 14:32
Galatasaray'ın stoperi Serdar Aziz taburcu edildi
Galatasaray'ın stoperi Serdar Aziz taburcu edildi

'da sakatlığı nedeniyle dün dizinden bir operasyon geçiren , taburcu edildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Liv Hospital'da dün Dr. Uğur Haklar ve kulüp doktoru Yener İnce'nin katılımıyla gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz Serdar Aziz, bu sabah hastaneden taburcu edilmiştir" denildi.

A Milli Takımı'nın ile oynadığı 2018 Dünya Kupası grup eleme maçında sakatlık yaşayan oyuncunun, sol dizinde dış menisküs yırtığı tespit edilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.