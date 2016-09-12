Galatasaray'ın stoperi Serdar Aziz taburcu edildi

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle dün dizinden bir operasyon geçiren Serdar Aziz, taburcu edildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Liv Hospital'da dün Dr. Uğur Haklar ve kulüp doktoru Yener İnce'nin katılımıyla gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz Serdar Aziz, bu sabah hastaneden taburcu edilmiştir" denildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı 2018 Dünya Kupası grup eleme maçında sakatlık yaşayan oyuncunun, sol dizinde dış menisküs yırtığı tespit edilmişti.