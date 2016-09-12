Osmanlı teslim aldı

Milli maç arası öncesinde Gaziantep deplasmanında kaybeden Trabzonspor, dün de evinde boş tribünler önünde Osmanlı’ya boyun eğdi. Başkent ekibi Ndiaye ve Rusescu’nun golleriyle güldü

Deneme-Yanalma!

Ersun Yanal, Osmanlıspor karşısında ligin ilk iki haftasından farklı olarak Zeki Yavru'nun yerine Mustafa Yumlu'yu, Muhammet Demir'in yerine ise Suk'u ilk 11'de görevlendirdi. Takımını 3-6-1 sistemi ile sahaya süren Ersun Yanal'ın yeni transferlerden Ibanez'i yine yedek kulübesinde oturtması da dikkat çekti. Bu arada Trabzonspor'da yıllık aldığı ücrette 750 bin Euro indirim yaparak, 1 milyon 750 bin Euro'ya yeni sözleşme imzalayan N'Doye, beklenenin aksine yine 18 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı. N'Doye'un yanı sıra Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Sheidaev ve Uğurcan Çakır da kadroya giremeyen isimler oldu.



İki sezon önce Norveç'in Badou Glimt takımından 330 bin Euro bonservis ile transfer edilen Ndiaye, Osmanlıspor formasıyla 12. golünü dün Trabzon'a attı. 25 yaşındaki futbolcu, bunun yanında 4 de asist yaparken, ligde her 180 dakikada bir skora katkı yaptı.



Bazıları için hızlı karar vereceğiz!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, mağlubiyet sonrası oyuncularına gözdağı verdi. Yanal, "Ligin en iyi hücum yapan takımlarından birisi ile oynadık ama böyle basit hatalar yapmamalıyız. Geçen haftaya göre daha cesur ve atak oynadık ancak istediğimiz düzeyde değiliz. Daha hızlı olmalıyız. Bazıları için hızlı karar vermemiz gerekecek" dedi.



Zemin tarla gibiydi

Trabzonspor'un Akyazı Stadı resmen açılana kadar maçlarını oynamaya devam ettiği Avni Aker Stadyumu'nun zemini oldukça bozuktu. İki takım futbolcuları da maçta topu sürmekte dahi zaman zaman zorlandı. Hava değişimleri nedeniyle sahanın bu halde olduğunu belirten yetkililer, Akyazı'da hibrit çim olacağı için böyle bir sorunla karşılaşılmayacağını belirtti.