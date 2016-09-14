Quaresma: Aptalca bir hataydı

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Benfica ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma maç sonu yaptığı açıklamada, maçın ikinci yarısında kendi ceza sahası içinde yaptığı hatayı aptalca olarak değerlendirdi.

Portekizli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç olması nedeniyle maça gergin başladıklarını belirterek, "Bazı oyuncularımız bu deneyimi ilk kez yaşadılar. İlk yarıda istediklerimizi yapamadık ama ikinci yarıya daha kararlı ve daha inançlı başladık. Kendi oyunumuzu daha doğru bir şekilde oynamaya başladık ve fırsatlar yakaladık. Değerli bir puan aldık ama bu daha bir başlangıç. Daha grup aşamasında 5 maçımız var ve şunu biliyoruz ki bunun çok daha iyisini yapabiliriz ve biz bu gruptan çıkabiliriz" ifadesini kullandı.



Maçın ikinci yarısında kendi kalesi önünde topu kaybettiği pozisyon hakkında konuşan Quaresma "Maçın dönüm noktasıydı. Hiç kaybetmemem gereken bir pozisyonda topu kaybettim. Aslında aptalca bir hataydı, hiç yapılmaması gereken bir hata. Neyse ki Tolga orada gerekeni yaptı, çok büyük, çok önemli bir kurtarış yaptı ve puanı aldık. Takım da buradan mutlu ve memnun ayrılıyor" yorumunda bulundu.



Quaresma, Benfica taraftarlarının kendisini protesto etmesini ise normal karşıladığını belirtti ve "Onlara birçok kez farklı takımlarla rakip olarak geldim ve goller attım. Protesto etmeleri ve ıslıklamaları çok normal" dedi.



GÖKHAN İNLER: BİZİM İÇİN İYİ BİR MAÇTI



Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Gökhan İnler ise maç sonrası basın mensuplarına, "Bizim için iyi bir maçtı. Maça da iyi başladık ama golden sonra biraz düştük. İkinci yarı biraz toparladık ve iyi bir performans gösterdik. Talisca'nın süper golüyle de hak ettiğimiz bir puanla eve dönüyoruz" açıklamasında bulundu ve grupta her takımın her takımı yenebileceğini ifade etti.