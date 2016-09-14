UEFA'nın yeni başkanı Aleksander Ceferin

Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA üyesi 55 ülke federasyonundan 42'sinin desteğini alarak, UEFA'nın yeni başkanı seçildi.

UEFA'nın yeni başkanı, Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin oldu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen seçimlerde Ceferin, UEFA üyesi 55 ülke federasyonundan 42'sinin desteğini aldı.

Ceferin'in tek rakibi Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael Van Praag ise 13 oyda kaldı.

Oylama sonrasında kısa bir konuşma yapan Ceferin, tüm destekçilerine teşekkürlerini iletti. Başkan seçilmesinin kendisi için çok büyük anlamı olduğunu ifade eden Ceferin, ailesinin ve "küçük, güzel" Slovenya'nın gurur duyduğunu söyledi.

Seçimi kaybeden Van Praag ise kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Ceferin ve kendisinin aynı amacı paylaştığını, bundan sonra daha farklı ve iyi bir UEFA olacağını kaydeden Hollandalı futbol adamı, "Bugün demokrasi konuştu ve buna saygı duyuyorum". dedi.

Yeni başkan 2,5 yıl boyunca UEFA'ya liderlik edecek.

İLK KUTLAYAN SERVET YARDIMCI OLDU

Türkiye adına oy kullanma işlemini TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı yaparken, başkan seçilmesinin ardından Ceferin'i ilk kutlayan isim de Yardımcı oldu.



Öte yandan UEFA'nın FIFA Konseyi'ndeki kadın üye kontenjanına, tek aday olan İtalya'dan Evelina Christillin seçildi.



ALEKSANDER CEFERİN KİMDİR?

1967 yılında doğan ve Ljubljana Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Aleksander Ceferin, ailesinin hukuk firmasında çalışmaya başladı. Daha sonra babasından görevi devralarak şirket müdürü oldu. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Evli ve üç çocuk babası olan Ceferin, 2011 yılında Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı seçildi. Ceferin, 2015 yılındaki federasyon seçimlerinde ikinci kez dört yıllığına Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı seçildi.

UEFA Yürütme Komitesi'nde yer almayan 48 yaşındaki Aleksander Ceferin, ülkesi Slovenya dışında pek tanınan bir isim değil.

Ceferin, geçtiğimiz Haziran ayında UEFA Başkanlığı'na aday olacağını açıklamıştı.

Oy verme işleminden önce bir konuşma yapan Ceferin, bir şov adamı olmadığını, tutamayacağı gerçek dışı sözler vermeyeceğini ve egoları olmadığını söylemişti.