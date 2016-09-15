Beşiktaş fikstür değişikliği istiyor

Beşiktaş Kulübü, arka arkaya yapacağı Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarının birbirine yakın günlerde oynatılacak olmasından dolayı fikstür değişikliği için TFF'ye resmi başvuruda bulundu.

TFF tarafından açıklanan programa göre 1 Ekim'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak olan Siyah Beyazlılar, bu maçın öncesinde 28 Eylül'de İstanbul'da Dynamo Kiev ile karşılaşacak. Beşiktaş yönetimi, Dynamo Kiev maçından sonra 2 günlük hazırlanma süresinin az olduğunu gerekçe göstererek, Çaykur Rizespor maçının 2 Ekim Pazar gününe alınması için TFF'den fikstürde değişiklik yapılmasını talep etti.

YÖNETİMDEN GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜNE TEPKİ

2 gün önce oynanan Şampiyonlar Ligi ilk maçı olan Benfica karşılaşmasından 48 saat önce Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Siyah Beyazlılar, sadece 1 günlük çalışma ile Portekiz'e gitmişti.

Beşiktaş'ın Benfica maçından önce yaptığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasının bir gün geriye alınma talebi TFF tarafından reddedilmişti.

Avrupa kupalarına katılmayan Galatasaray'ın fikstürünün, kendilerine oranla daha rahat bir şekilde hazırlanmasına tepki gösteren Beşiktaş yönetimi, federasyonun bu konuda daha duyarlı ve adil olmasını istiyor.

Beşiktaş'ın 13 günde oynayacağı 4 maçın programı şu şekilde:

18 Eylül : Akhisar Belediyespor-Beşiktaş

24 Eylül : Beşiktaş-Galatasaray

28 Eylül : Beşiktaş-Dinamo Kiev

1 Ekim : Çaykur Rizespor-Beşiktaş

Galatasaray'ın fikstürü ise şu şekilde:

17 Eylül : Galatasaray-Çaykur Rizespor

24 Eylül : Beşiktaş-Galatasaray

2 Ekim : Galatasaray-Antalyaspor

ŞENOL GÜNEŞ İSYAN ETMİŞTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kardemir Karabükspor'u 3-1 yendikleri maçtan sonra fikstür konusunda Futbol Federasyonu'na serzenişte bulunmuştu. Cumartesi günü oynanan maçın cuma gününe alınması için TFF'ye başvurduklarını ancak reddedildiğinin altını çizen Güneş, "Benfica ile Dynamo Kiev dün akşam oynadı. Hadi bizi dinlemiyorsunuz, dünyadaki örneklerine bir bakın" sözleri ile isyan etmişti.