Gomez'in peşini bırakmayacağız

Yönetici Hacıgüzeller, FIFA ve Almanya üzerinden cevap almaları halinde resmi başvuruyu yapacaklarını söyledi

Golleriyle Beşiktaş'ı güldüren Mario Gomez, gidişiyle büyük sıkıntıya neden oldu... Fiorentina'nın, Wolfsburg'a sattığı Alman futbolcunun transferinden yüzde 50'lik pay hakkı olan siyahbeyazlılar şimdi İtalyan kulübünün bu transferden ne kadar para kazandığını öğrenmeye çalışıyor. Alman ekibinin 9 milyon Euro ödediği haberlerine ulaşan siyah-beyazlılar bu para üzerinden alacağı payın peşini bırakmaya niyetli değil.

HAFTAYA BAŞVURU YAPILABİLİR

Beşiktaş'ın Mali İşlerden Sorumlu yöneticisi Berk Hacıgüzeller, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gomez'in transferinde yüzde 50 payımızın peşindeyiz. Bu nedenle Fiorentina'nın Wolsburg'tan ne aldığı ile ilgili İtalya'dan öğrenemeyeceğimizi düşünerek, FIFA ve Almanya üzerinden cevap almayı düşünüyoruz. Henüz resmi başvuru yapmadık ama Alman Federasyonu ve Alman Maliye Bakanlığı'na başvuru yapabiliriz. Önümüzdeki hafta yönetimle bu konuyu görüşeceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Beşiktaş'ın sözleşme üzerindeki kazanımlarını bırakmaya niyetimiz yok" dedi.

MARİO SAÇ BAŞ YOLDURUYOR

Beşiktaş'tan ayrılarak Bundesliga takımı Wolfsburg'a giden Mario Gomez kaçırdığı gollerle gündemden inmiyor... Wolfsburg formasıyla resmi bir maçta henüz gol atamayan yıldız futbolcu son oynanan Hoffenheim maçında kaçırdığı gollerle isyan ettirdi. Alman basını Gomez'in performansıyla Bas Dost'u arattığını yazdı.