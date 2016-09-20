Ersun Yanal'dan o habere yalanlama

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sağlığı hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Sağlığımla ilgili ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır. Haberde adı geçen doktoru tanımıyorum. Bugüne kadar kalp ameliyatı dahi geçirmeyen birisi olarak, bu tip yalan haberleri gerçekmiş gibi kamuoyuna duyuranları şiddetle kınıyorum. Gazetecilik yapan arkadaşları basın meslek ilkelerine uymaya davet ediyorum. Taraftarlarımızın bu tip haberlere ve bu haberleri yapanlara itibar etmemeleri gerektiğini vurgularken, söz konusu haberlerle ilgili hukuki haklarımı saklı tuttuğumun da altını çizmek istiyorum."