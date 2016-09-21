Bakan'a küfürden dava

Başkan Yıldırım hakkında, dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı ziyareti sonrasında küfür ettiği iddiasıyla “hakaret” suçundan dava açıldı. İddianamede 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, hakkında, dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya 'hakaret' suçundan dava açıldı. İddianameye göre, 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile F.Bahçe arasında, üç eğitimöğretim binası, bir spor salonu ve bir konferans salonu yapılıp bakanlığa teslim edilmesi karşılığında Kenan Evren Lisesi'nin F.Bahçe'ye teslim edilmesi konusunda protokol imzalandı. Lisenin teslim edilmemesi nedeniyle Yıldırım, 29 Nisan 2015'te dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'yı makamında ziyaret etti. Avcı konuyu bürokratlarına incelettiğini, Kenan Evren Lisesi'nin değerinin üç okul, bir spor salonunda çok yüksek olduğunu, bu nedenle liseyi kulübe vermeyeceğini belirti. Buna sinirlenen Yıldırım'ın, özel kalem müdürünün odasında geçerken, üç tanığın duyacağı şekilde "A.... k... böyle bakanlığın. Yürü Şekip yürü, devlet yönetimi böyle mi olur, devletin de a.... k....lar" diye bağırdığı iddia edildi.



BAKANLIK ŞİKAYET ETMİŞTİ

Bakanlık görevlileri Yıldırım'ın sözlerini, savcılığa bildirdi. Savcı Mehmet Taştan'ın hazırladığı iddianamede, Yıldırım'a 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.