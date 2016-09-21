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Dört gözle bekliyorum

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016
Dört gözle bekliyorum
Dört gözle bekliyorum

forması giydiği üç karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle oynayan Brezilyalı yıldız, “Evimizde harika bir maç çıkarıp kazanmak istiyoruz” ifadesini kullandı

'ın 1+1 yıllığına Portekiz'in Porto kulübünden kiraladığı Anderson , 'la oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı formayla çıktığı üç maçı da boş geçmeyen, 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Talisca, "Türkiye'deki ilk derbi maçım olacak. Dört gözle bekliyorum. Umarım her şey planladığımız gibi gider. Evimizde harika bir maç çıkarıp kazanmak istiyoruz. Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz ama çok iyi motive olduk" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM
Brezilyalı yıldız sözlerine şöyle devam etti: "Daha sezon başı olmasına rağmen Beşiktaş'taki motivasyonum yüksek seviyede. Haftalar geçtikçe daha da iyi oluyorum. Beşiktaş'ta mutluyum. Bu kulüp bana çok büyük destek veriyor. İyi bir kadromuz ve teknik heyetimiz var. Çok iyi çalışıyoruz. Takım olarak günden güne gelişiyoruz. Hedefimiz, ligde şampiyon unvanımızı korumak ve Devler Ligi'nde en iyi seviyeye gelmek."

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