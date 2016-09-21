Kaptan gibi kaptan

İkinci kez baba olmaya hazırlanan ancak istediği gibi bir ev bulamayan Senegalli golcü için devreye giren tecrübeli kaleci, anne ve babasının boşalttığı villayı takım arkadaşına tahsis etti

Fenerbahçe'de takım arkadaşlarına desteği ve her daim liderlik yapmasıyla kulübün önemli figürlerinden birisi haline gelen Volkan Demirel, yine çok konuşulacak bir icraata imza attı. Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Moussa Sow, ev bulmakta zorlanıyordu. Oyuncunun bu sorun nedeniyle takıma adaptasyonunun geç olacağını düşünen Volkan, Sow'un bir an önce kulübe faydalı olabilmesi için devreye girdi. Kaptan Volkan Demirel, anne ve babasının ayrılmasıyla boşalan villasını Sow için tahsis etti. Böylece Moussa Sow çok fazla zaman kaybetmeden takıma katıldı, ayrıca hamile eşini ve çocuğunu hemen İstanbul'a getirebildi.

MAHMUT USLU'DAN EREN DERDİYOK İTİRAFI