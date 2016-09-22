%100 hazır olmadan oynatma

Fenerbahçeli yöneticiler, idmanlara katılmayan Hollandalı golcü için teknik direktör Dick Advocaat’a mesaj gönderdi

Fenerbahçe'de sezon hazırlıklarının başladığı dönemden bu yana sorunlu olan Robin van Persie artık sabırları taşırdı. Teknik direktör Dick Advocaat antrenmanlara katılmadığı için Hollandalı golcüyü kadroda düşünmüyor. Daha önceleri oynatılması için duruma müdahil olan yönetim kurulunda da sabırları tüketen van Persie için Hollandalı çalıştırıcıya talimat verildi. Yönetimin konuyla ilgili Advocaat'a, "Yüzde 100 hazır olmadığı takdirde hiçbir maçta kesinlikle forma verme" mesajını ilettiği öğrenildi. Yönetim, Hollandalı için arayışlarını sürdürecek. İyi bir teklif bulunursa Van Persie devre arası elden çıkarılacak.



GAZİANTEPSPOR'A KARŞI DA OYNAMAYACAK

Bu arada Fenerbahçe, Gaziantep maçı hazırlıklarına önceki gün start verirken Robin van Persie'nin bu karşılaşmada da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Hollandalı yıldızın takımla çalışmalara başlamasının hafta sonunu bulacağı, Pazar günkü maça yetişmesinin bir hayli zor olduğu kaydedildi.



İKİ GÖRÜŞ



Gürcan BİLGİÇ: Uzatmalı boşanma!

Fenerbahçe, Van Persie'yi geçen sene kaybetti. Hedefleri olan bir takıma gelip büyük ilgi gören bir oyuncuya 3. sınıf muamelesi yapıldı. Bu tip futbolcuların önce egolarını yönetmek gerekir. İstediği ortamı bulamayınca muhtemelen işin içine ödeme sorunları da girmiştir. Van Persie kaybedilmiş bir yıldız. Ama F.Bahçe de bu kaprisleri kaldıracak durumda değil. Anladığım kadarıyla iki taraf da birbirine adım atmıyor. Uzatmalı bir boşanma süreci yaşıyoruz. Eğer Advocaat da vatandaşını grubun içine çekemediyse bu problemi kanamalı halden çıkartıp tamamen bitirmek lazım.



Murat ÖZBOSTAN: İzin verin konuşsun!

F.Bahçe, Van Persie'yi binbir zorlukla aldı. Transfer işlemleri biterken o stresli gece ben de bir grup gazeteci ile Topuk Yaylası'nda F.Bahçeli yöneticiler ile beraberdim. Her anına tanıklık ettim. Bu kadar emekle transfer edilen bir futbolcu neden bu hale geldi? Bu sorunun yanıtını ne Pereira buldu ne de Advocaat.. Bir de Pereira yerden yere vuruldu . Ve Van Persie onun döneminde 22 gol attı.. Şimdi hiç yok ! Başkan Aziz Yıldırım konuya el atmalı. Böyle bir futbolcu bir anda gözden çıkartılamaz. Çıksın konuşsun.. Taraftar ondan yanıt bekliyor.. Bu izni de yönetim vermeli.. 6.5 milyon Euro veriyorsunuz.. Emekli mi olsun yani Ocak ayına kadar!