9 kişilik Bursaspor, Aydınspor 1923'e direnemedi

Bursaspor 9 kişi kaldığı Ziraat Türkiye Kupası G Grubu maçında, Aydınspor 1923'e 1-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. hafta maçında Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup takımı Aydınspor 1923, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Bursaspor'u konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan maçta Aydınspor 1923, 17. dakikada Reşo Akın'ın golüyle güçlü rakibini 1-0 mağlup etti.

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Aydınspor 1923: 1 - Bursaspor: 0 (Reşo Akın)

Siyah beyazlı ekipte Amed Sportif'te forma giyen ağabeyi Şehmus Özer'i trafik kazasında kaybeden futbolculardan Nezir, maçta forma giymedi. Aydın'da Reşo attığı golden sonra formasını çıkarıp atletindeki Şehmus Özer yazısını gösterdi.



John'un 44'üncü dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bursaspor, oyuncu değişiklik haklarını kullandığı için 57'nci dakikada Merter'in sakatlanması sonrası maçı 9 kişiyle tamamladı.



Bu skorla Aydınspor 1923, grupta 4 puana ulaşırken Bursaspor da 4 puanda kaldı. İki takım 29 Aralık'ta Bursa'da karşılaşacak.

ÖNEMLİ DAKİKALAR



10'uncu dakikada Bursasporlu Necid ceza sahasına girer girmez kaleyi yokladı, top üstten auta çıktı.



17'nci dakikada Aydınspor 1923 öne geçti. Bu dakikada Berat Ali'nin yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunu Mert Günok kornere çeldi. Korneri sol kanattan Vedat kullandı, ceza sahasında iyi yükselen Reşo'nun kafa şutu ağlarla buluştu: 1-0. Reşo golden sonra sakatlanıp yerine 21'inci dakikada Şamil'e bıraktı.



30'uncu dakikada ev sahibi ekip yine tehlikeli geldi. Defansın arkasına gönderilen pasla sağ çaprazdan ceza alanına giren Berat Ali'nin karşı karşıya pozisyonda şutunda kaleci Mert Günok gole engel oldu.



44'üncü dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. 38'inci dakikada sarı kart gören, Berat'a sert müdahalede bulunan John ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



51'inci dakikada Aydınspor 1923 yine etkili geldi. Erdi'nin derinlemesine pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Tahir'in kaleci Mert Günok'u geçip çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.



57'nci dakikada Oyuncu değişiklik haklarını ikinci yarının başında tamamlayan yeşil beyazlılarda arka adalesinden sakatlanan Merter de oyuna devam edemedi. Merter, soyunma odasına giderken John'un da kırmızı kart gördüğü Bursaspor oyunu 9 kişi sürdürdü.

Stat: Adnan Menderes

Hakemler: Koray Gençerler, Erdem Bayık, Bahtiyar Birinci

Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, Ömer Karancı, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Erdi Bakırcı, Reşo Akın (Dk. 21 Şamil Ünal), Gürcan Gözüm, Vedat Budak (Dk. 89 Ramazan Karaca), Oğuzhan Kayar, Berat Ali Genç, Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk. 86 Emre Çelik)

Bursaspor: Mert Günok, Mert Örnek, Ertuğrul Ersoy, İsmail Konuk (Dk. 27 Merter Yüce), Aziz Eraltay, Bilal Kısa, Faty, John, Sinan Bakış (Dk. 46 Del Valle) , Sercan Yıldırım, Necid (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş)

Gol: Dk. 17 Reşo Akın (Aydınspor 1923)

Kırmızı kart: Dk. 44 John (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Mert Günok, Dk. 90+1 Aziz Eraltay (Bursaspor), Dk. 88 Berat Ali Genç, Dk. 90+1 Evren Özyiğit (Aydınspor 1923)