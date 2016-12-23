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Riekerink taraftarı çıldırtan değişikliğin sebebini açıkladı

İHA
  • Giriş Tarihi: 23.12.2016 15:39
Riekerink taraftarı çıldırtan değişikliğin sebebini açıkladı
Riekerink taraftarı çıldırtan değişikliğin sebebini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, "İkinci yarı şampiyon olacak şekilde oynamak ve sonuçları almak için mücadele edeceğiz" dedi.

Galatasaray'da ligin 16. haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçı öncesi gerçekleşen antrenmanın ardından Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hollandalı çalıştırıcı, "Sezonun ilk devresinin son maçından önce 3'ncü sıradayız. Amacımız birinci olmaktı ama bu maça odaklandık ve iyi bir şekilde oynayarak kazanmak istiyoruz. Sezonun da bundan sonrasına dair iyi bir mesaj vermek istiyoruz" dedi.

Eto'o ile Galatasaray arasında çıkan transfer haberleri ile alakalı sorulan soruya ise Riekerink, "Bunlar söylenti öyle bir şey yok" cevabını verdi.

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