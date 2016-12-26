Ersun Yanal'dan transfer sözleri ve taraftara mesaj

Trabzonspor'da Ersun Yanal, 3-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye 3-0 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluş mikrofonuna ve basına karşı açıklamalar yaptı.

İşte Ersun Yanal'ın sözleri:

"Kırılma anı, o dakikaya kadar hem oyunu kontrol etmek hem de oynamak adına bariz bir üstünlüğümüz vardı. 90 dakika 11 kişi oynayıp forse etmek, Fenerbahçe'ye karşı önemliydi bizim için. Bence kırılma anı, penaltı, 10 kişi kalmak, geriye düşmek evet ama 2-0'dan sonraki dengeleri içeride toplamak oldukça zor. Hücum enstrümanı olarak farklı bir takımız, hızlı hücum yapmak için etkili olacak oyunculardan birini kaybettik, diğer oyuncumuzun performansı düştü. Önde iyi hücum yapacak oyuncumuz kalmadı. 10 kişi rakibe karşı skoru verdik."

"SAĞDUYU GALİP GELDİ!"

"Bir önemli konu, sahada maç bitiminden sonra Fenerbahçe ile yaşananların yaşanmaması. Sağduyunun galip gelmesi. Taraftarın skorla ve oyunla ilgili yorumu vardı, bu da normal ölçülerdeydi. Bundan sonra oynayacağımız ikinci dönem başlayacak."

"DEVRE ARASINDA, TAKVİYELERLE..."

"Bu dönemde devre arasındaki takımın daha güçlü bir hale gelmesi için uğraşmaya, daha dinamik olmaya uğraşmak gerekiyor. Çok fazla mesai harcayacağız. Takviyelerle ihtiyacımız olan donanıma sahip oyuncularla Trabzonspor'u olması gereken yerlere getiririz. Taraftarlarımız sabırsız, sonuç istiyor, oyun istiyor. Trabzonspor ile şu an yolculuk çok zor, zirveye gidecek oyuncuları getirmek çok zor. Uğraş veriyoruz ve yapacağız."

SAMUEL ETO'O BİTTİ Mİ?

"Samuel Eto'o'nun bittiğini söyleyemem. Hiçbir oyuncuyu transfer ettik diyemem şu an."

"SUK, IBANEZ'DEN HİÇ KATKI ALAMADIK"

"Gelmeden bir oyuncuyu yollamak zor. Suk, Ibanez gibi oyunculardan performans alamadık. Bir oyuncumuz çok genç, diğer oyuncuların takıma katkısı çok fazla olmadı. Oyuncu almak gerekiyor ki kadroyu değiştirelim. Planlaması yaparken, dorğu zamanda doğru hamleleri yapıp en iyi oyuncuları almalıyız. Doğru oyuncuları almazsak problem yaşarız. Doğru oyuncuyla doğru skoru alamasanız da ileriye doğru hamle yaparsınız."

GENÇLER DAHA FAZLA OYNAYACAK MI?

"Yusuf Yazıcı genç oyuncu ama belli bir noktaya geldi. Genç oyuncu kullanmanın koşulları var. Onların herkes taraf tarafından konsensüs olması gerekiyor. Yusuf geliyor, Abdülkadir için biraz daha zaman var. Yusuf hiç genç gibi durmuyor. Böyle giderse zaman almaya devam edecek.