Fenerbahçe, Ben Arfa'yı transfer etti mi?

Fenerbahçe'nin Hatem Ben Arfa ile anlaştığı iddia edildi. Teknik Direktörü Dirk Advocaat da bu iddiaya açıklık getirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Trabzonspor maçının ardından transfer konusunda gelen soruları yanıtladı.

Advocaat, Ben Arfa transferi ile ilgili gelen soruya, "Çok fazla isim okuyorum ben de. 2-3 transfer yapmayı planlıyoruz. Bizim istediğimiz noktalardaki oyuncuların uygun olup olmadığı önemli" şeklinde yanıt verdi.

Hollandalı teknik adam ayrıca takımdan ayrılacak isimler olacağını, bunlar arasında kiralık gidebilecekler olduğunu da açıkladı.