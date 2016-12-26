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, 'yı etti mi?

  • Giriş Tarihi: 26.12.2016 22:26
Fenerbahçe, Ben Arfa'yı transfer etti mi?
Fenerbahçe, Ben Arfa'yı transfer etti mi?

'nin Hatem ile anlaştığı iddia edildi. Teknik Direktörü Dirk Advocaat da bu iddiaya açıklık getirdi.

Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Trabzonspor maçının ardından konusunda gelen soruları yanıtladı.

Advocaat, transferi ile ilgili gelen soruya, "Çok fazla isim okuyorum ben de. 2-3 transfer yapmayı planlıyoruz. Bizim istediğimiz noktalardaki oyuncuların uygun olup olmadığı önemli" şeklinde yanıt verdi.

Hollandalı teknik adam ayrıca takımdan ayrılacak isimler olacağını, bunlar arasında kiralık gidebilecekler olduğunu da açıkladı.

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