Fenerbahçe penaltısında gol ve kırmızı kart!

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçta tartışma yaratan bir penaltı pozisyonu yaşandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk gol 28. dakikada geldi. Ancak bu golle birlikte bir de kırmızı kart çıktı.

Maçın 27. dakikasında Fenerbahçe korner kullandı. Ceza alanı içerisinde Josef'in vurduğu kafayı Yusuf Erdoğan çizgi üzerinde elle çıkarınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun hemen ardından Josef dönen topu tamamlayıp gol yapsa da hakemin düdüğü daha önce çaldığı için gol geçerli sayılmadı.

Pozisyon sonrası Yusuf Erdoğan kırmızı kart görürken topun başına geçen Fernandao da takımını 1-0 öne geçirdi.