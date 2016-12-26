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Tribünlerden teröre tepki!

  • Giriş Tarihi: 26.12.2016 21:05 Güncelleme Tarihi: 26.12.2016 21:32
Tribünlerden teröre tepki!
Tribünlerden teröre tepki!

Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçe ile oynanan maç öncesi ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırarak teröre tepki gösterdi.

Taraftarlar, maraton tribününde, kırmızı-beyaz üzerinde Türk bayrağı ve Trabzonspor ambleminin bulunduğu, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazan büyük pankart açtı.

Maç öncesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Seremonide çocuklar da güvenlik görevlilerinin kıyafetleriyle, futbolcuların yanında yer aldı.

Trabzonspor Kaptanı Onur Recep Kıvrak ile Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, maç öncesi polis ve askerlere çiçek vererek fotoğraf çektirdi.

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