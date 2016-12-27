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PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza

AA
  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 16:18 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 16:19
PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza
PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe ile Beşiktaş'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Fenerbahçe'ye, Menemen Belediyespor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 30 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

Beşiktaş'ın ise Boluspor müsabakasında yine taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 15 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.

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