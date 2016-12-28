Fenerbahçe'de istikrarın adı yine Volkan Demirel

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Volkan Demirel, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da ligin ilk bölümünde hiç maç kaçırmayarak takımının en istikrarlı ismi oldu. Volkan Demirel'den sonra en fazla süreyi De Souza aldı.

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da ligin ilk bölümünde hiç maç kaçırmayarak takımının en istikrarlı ismi oldu.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Dick Advocaat, sezonun ilk bölümünde 21 futbolcusuna şans tanıdı.

Fenerbahçe'de 15. sezonunu geçiren Volkan Demirel, teknik direktör Dick Advocaat'ın vazgeçilmezi oldu. Deneyimli file bekçisi, 16 haftanın tamamında maçlara ilk 11'de başladı ve 90'ar dakika forma giydi. Volkan Demirel, bin 440 dakika sahada kaldı.

VOLKAN DEMİREL'İ, DE SOUZA TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'de ligin ilk bölümünde Volkan Demirel'den sonra en fazla süre alan isim, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza oldu.

Sezonun ilk 2 haftasını sakatlığı nedeniyle kaçıran De Souza, daha sonra formasını kimseye kaptırmadı. Son 14 maçta ilk 11'de oynayan Brezilyalı oyuncu, bu karşılaşmaların tamamında 90'ar dakika sahada kaldı. De Souza, ilk yarıda bin 260 dakika süre aldı.

Sarı-lacivertlilerde Volkan ve De Souza'yı, savunma oyuncuları takip etti. Bu iki ismin ardından Advocaat, en fazla süreyi Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım ve Simon Kjaer'e verdi.

ŞENER ÖZBAYRAKLI FORMAYI KAPTI

Şener Özbayraklı, sezon başında transfer edilen Gregory van der Wiel'den formayı kaptı.

Ligin ilk 7 haftasında 2 kez forma şansı bulan milli futbolcu, son 9 haftada ise takımın vazgeçilmezi oldu.

Şener Özbayraklı, Paris Saint Germain'den transfer edilen Van der Wiel'den formayı alarak 11 maçın 10'unda ilk 11'de oynadı.

İKİ FUTBOLCU KADRO DIŞI

Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat'ın isteği doğrultusunda, ligin 15. haftasından önce Gregory van der Wiel ile Emmanuel Emenike, kadro dışı bırakıldı.

Yönetim tarafından süresiz kadro dışı kalan iki oyuncu, ligin ilk haftalarında takımın önemli isimler oldu. Emenike, kadro dışı kalana kadar 10 maçta görev yaptı. Bunların 7'sinde ilk 11'de görev alan Nijeryalı golcü, 630 dakika sahada kaldı.

Van der Wiel ise ligin ilk 7 haftasının 6'sında 90'ar dakika süre aldı.

HERKESE İLK 11 ŞANSI

Dick Advocaat, forma şansı verdiği bütün futbolcularını en az bir kere ilk 11'de oynattı.

Hollandalı teknik adam, kullandığı 21 futbolcuya da ilk 11'de en az bir defa şans tanıdı.

YEDEK KALECİLER ŞANS BULAMADI

Fenerbahçe'nin yedek kalecileri Fabiano Ribeiro ve Ertuğrul Taşkıran, sezonun ilk bölümünde şans bulamayan isimler oldu.

Volkan Demirel'i kesmeyi başaramayan iki file bekçisi, Süper Lig'de 16 haftalık periyodu kulübede ya da tribünde takip etmek zorunda kaldı.

SALİH VE STOCH GÖZE GİREMEDİ

Fenerbahçe'nin kiradan dönen futbolcuları Salih Uçan ve Miroslav Stoch, teknik direktör Dick Advocaat'ın gözüne giremedi.

İki futbolcu da kaleciler hariç takımın en az süre alan isimleri oldu. Sezon başında Avrupa'da ve ligde ilk 11'de şans verdiği Salih'ten memnun kalmayan Advocaat, genç futbolcuyu 16 haftada sadece üç kez oynattı. Biri ilk 11'de olmak üzere 3 maçta forma giyen Salih, 97 dakika şans buldu. Salih, 16 haftanın 8'inde 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Stoch ise Avrupa kupalarında şans bulmasına rağmen ligde düşünülmeyen isimler arasında yer aldı. Slovak futbolcu, 5 maçta 157 dakika görev yaparken, sadece 1 karşılaşmada ilk 11 şansı buldu. Stoch da 16 haftanın 6'sında 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

CHAHECHOUE PES ETMEDİ

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechoue, ligin 7. haftasından itibaren bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi.

İlk 6 haftada süre alamayan tecrübeli futbolcu, son 10 haftada ise 8 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların 4'ünde maça ilk 11'de başlayan ve toplam 382 dakika sahada kalan Chahechouhe, 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

SAKATLIKLAR CAN SIKTI

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk bölümünde sakatlıklarla da uğraştı.

Sezonun 16 haftalık periyodunda sarı-lacivertlilerde 10 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle maç kaçırdı. Jose Fernandao 8, Van der Wiel 6, Ozan Tufan 4, Robin van Persie, Jeremain Lens, De Souza ve Hasan Ali Kaldırım ikişer, Moussa Sow, Volkan Şen ve İsmail Köybaşı ise birer müsabakada sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

FUTBOLCULARIN LİGİN İLK BÖLÜMÜNDEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de ligin ilk bölümünde forma giyen futbolcuların oynadıkları maç ve ilk 11'de başladığı karşılaşma sayısı ile aldıkları toplam süreler şöyle:

Futbolcu Süre (dk.) Maç sayısı İlk 11

Volkan Demirel 1440 16 16

Josef de Souza 1260 14 14

Martin Skrtel 1229 15 15

Hasan Ali Kaldırım 1227 13 13

Simon Kjaer 1208 14 14

Mehmet Topal 1124 13 13

Volkan Şen 1004 14 12

Şener Özbayraklı 945 11 10

Alper Potuk 868 14 10

Jeremain Lens 727 10 9

Moussa Sow 726 12 7

Robin van Persie 688 12 8

Emmanuel Emenike 630 10 7

Roman Neustaedter 510 10 5

Gregory van der Wiel 495 6 6

Ozan Tufan 485 8 6

Aatif Chahechouhe 382 8 4

İsmail Köybaşı 303 6 3

Jose Fernandao 169 5 1

Miroslav Stoch 157 5 1

Salih Uçan 97 3 1

