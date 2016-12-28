Kasımpaşa, İnegölspor'u rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda İnegölspor'a konuk olan Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında Spor Toto 2. Lig takımı İnegölspor, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya konuk oldu. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Pavelka, Batuhan ve Turgut Doğan attı.

Bu sonuçla Kasımpaşa B Grubu'ndaki puanını 9'a çıkardı ve 2. sıradaki yerini korudu. Puanı bulunmayan İnegölspor ise son sırada yer alıyor.

Maçın gollerini izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

İnegölspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (David Pavelka)

İnegölspor: 0 - Kasımpaşa: 2 (Batuhan Altıntaş)

İnegölspor: 0 - Kasımpaşa: 3 (Turgut Doğan Şahin)

İnegölspor: 1 - Kasımpaşa: 3 (Emrah Dağ)