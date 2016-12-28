Kayserispor'a kupada Darıca şoku!

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu dördüncü maçında Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Kayserispor’u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta maçında Spor Toto 3. Lig takımı Darıca Gençlerbirliği, Süper Lig temsilcisi Kayserispor'u konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan maçta Darıca Gençlerbirliği, güçlü rakibini Selçuk ve Cafercan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Darıca Gençlerbirliği gruptaki ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükselmesine rağmen son sıradan kurtulamadı. 6 puanda kalan Kayserispor ise 2. sıradaki yerini korudu.

Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Darıca Gençlerbirliği: 1 - Kayserispor: 0 (Selçuk Baştürk)

Darıca Gençlerbirliği: 2 - Kayserispor: 0 (Cafercan Aksu)

Darıca Gençlerbirliği: 2 - Kayserispor: 1 (Anıl Karaer)

MAÇTAN DAKİKALAR

36. dakikada Sinan Turan'ın ortaladığı topa Selçuk Baştürk'ün yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

47. dakikada Darıca Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ahamada'dan dönen topu önünde bulan Cafercan Aksu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

49. dakikada hızlı gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Abuzer Gaffar Toplu'nun şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

75. dakikada Murat Duruer'in kullandığı serbest vuruşta Anıl Karaer'in kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1

Stat: Darıca 15 Temmuz Şehitleri Şehir Stadyumu

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Hakan Yemişkan xx, Yusuf Bozdoğan xx

Darıca Gençlerbirliği: Gökhan Köstereli xx, Alper Tursun xx, Selçuk Baştürk xx, Cem Tosun xx, Cafercan Aksu xxx, Sinan Turan xx, Gökhan Erdoğan xx (Murat Can Bölükbaşı dk. 67 x), İlyas Yılmazer xx, Abuzer Gaffar Toplu xx (Serhan Yılmaz dk. 74 x), Aziz Kızılgün xxx, Gökhan Solak xx (Metehan Yatkın dk. 80 x)

Kayserispor: Ali Nadhoim Ahamada x, Anıl Karaer xxx, Kubilay Sönmez xx, Furkan Yaman x (Kerim Can Güzeldal dk. 32 xx), Miladin Stevanovic xx, Murat Duruer xx, Mert Ilıman xx, Erdem Onur Beytaş x, Devlet Karataş x, Mert Özyıldırım xx, Srdan Mijailovic xx

Goller: Selçuk Baştürk (dk. 36), Cafer Can Aksu (dk. 47) (Darıca Gençlerbirliği), Anıl Karaer (dk. 75) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Kerim Can Güzeldal (Kayserispor), Sinan Turan, Gökhan Solak (Darıca Gençlerbirliği)

ZEHİR: "KALİTELİ AYAKLARIMIZLA İYİ MÜCADELE ETTİK VE MAÇI KAZANDIK"

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Sadullah Zehir, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. haftasında sahalarında Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'u 2-1 mağlup etmelerine ilişkin, "Kaliteli ayaklarımızla iyi mücadele ettik ve maçı kazandık. 3 puanı aldığımız için sevinçliyiz, gururluyuz." dedi.

Zehir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, grupta oynadıkları 3 maçta da puan kazanmayı hak ettiklerini belirterek, bu maçlarda bulundukları ligin üstünde bir performans sergilediklerini söyledi.

Bugünkü maçta futbolcuların, beklenenin üstünde performans sergilediğini ifade eden Zehir, "Kaliteli ayaklarımızla iyi mücadele ettik ve maçı kazandık. 3 puanı aldığımız için sevinçliyiz, gururluyuz. Gruptan çıkma hesapları yapıyoruz. Sahamızda oynayacağımız maçtan önce deplasmandaki Beşiktaş maçı var. Oradan alacağımız netice gruptaki durumumuzu belirleyecek." şeklinde konuştu.

Zehir, grupta deplasmanda Beşiktaş'la yapacakları maçın önemine değinerek, iyi bir sonuç elde etmek istediklerini bildirdi.

SEÇME: "DARICA GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ TEBRİK EDİYORUM"

Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertuğrul Seçme de genç ve ligde forma şansı az bulan oyunculardan kurulu bir ekiple Darıca'ya geldiklerini kaydetti.

Maçta genç futbolcuların performanslarını gördüklerini belirten Seçme, ikinci yarı ona göre bir değerlendirme yapacaklarını vurgulayarak, "Darıca Gençlerbirliği'ni aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." dedi.