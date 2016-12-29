3 mutlu haber

Trabzon; Mas, Taşçı ve Pereira transferinde sona yaklaştı. Bülbüloğlu; Ömer Ali Şahiner ve Musa Çağıran’la da görüştüklerini açıkladı

Bordo-mavili yönetim kurulu, transfer bombalarını birbir patlatmaya hazırlıyor. Karadeniz ekibi sol bek Emmanuel Mas, stoper Serdar Taşçı ve sağ bek Joao Pereira için yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı. Üç oyuncuyla da ara transfer döneminin başlamasının ardından sözleşme imzalanacağı belirtildi. Türkiye'de adaptasyon sorunu yaşamayacak bir forveti kadrosuna katmayı planlayan Trabzonspor'un Everton forması giyen eski Akhisar Belediyesporlu Oumar Niasse'nin transferine ağırlık verdiği öğrenildi. Bu arada yönetici Önder Bülbüloğlu, Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılabileceğini belirtirken, Musa Çağıran için Osmanlıspor'la, Ömer Ali Şahiner için de Konyaspor'la görüştüklerini açıkladı.



Trabzon A2'de sahne alıyor



Trabzonspor, 2016'nın son maçını bugün Türkiye Kupası H Grubu 4. hafta mücadelesinde 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor ile deplasmanda oynayacak. Karşılaşma A2'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Grupta 4 puanla 3. sırada bulunan bordo-mavililerde kart cezalısı Yusuf Erdoğan forma giyemeyecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı Karadeniz temsilcisi, Avni Aker'de 5-0 kazanmıştı.