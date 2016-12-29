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FETÖ’cü Hakan’a tepki

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016
FETÖ’cü Hakan’a tepki
FETÖ’cü Hakan’a tepki

Galatasaray'ın tarihinde önemli yeri olan 1988-89, 1997-98, 2001-02 ve 2004-05 sezonlarına ait formaları için yapılan lansmana, başarısız darbe gişimi öncesi ABD'ye kaçan Hakan Şükür sosyal medyadan dahil olmak istedi. "#tarihyazanformalar tanıtımına benden bir katkı olsun… Nicelerine" notunu düşen Fetöcü kaçak bu girişiminden ötürü büyük tepki gördü. İşte o tepkiler: "G.Saray paylaşımları yaparak cici görünmeye mi çalışıyor", "FETÖ'cü görüntüyü bırakmış ve tekrar futbolu istismar etmeye başlamış… Hakan Şükür artık Galatasaray'ın gol kralı olarak değil FETÖ'nün don lastiği olarak hatırlanacak…"

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