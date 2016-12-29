Günün öne çıkan transfer haberleri - 29 Aralık

Shakhtar Donetsk yüksek uçunca Rakitsky'den vazgeçme noktasına gelen siyah-beyazlılar, Manoel için teklif götürülen Cruzeiro kulübüyle de henüz anlaşamadı. Kartal'ın bu oyuncuların transferi gerçekleşmezse 23 yaşındaki Felipe Aguilar'ı renklerine bağlayacağı aktarıldı.

Beşiktaş, Boluspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda gruptan çıkmayı garantilerken, siyah-beyazlı yöneticiler ve teknik heyet bu karşılaşmanın ardından rotayı tamamen transfere çevirdi.

Stoper arayışını sürdüren yönetimin hedefe doğru yaklaştığı bildirildi. Shakhtar Donetsk forması giyen 27 yaşındaki Ukraynalı savunmacı Rakitsky'den yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçme aşamasına gelen siyah-beyazlılar, Kolombiyalı Felipe Aguilar'ı gündemine aldı. Kolombiya'nın Atletico Nacional takımında top koşturan 23 yaşındaki stopere sıcak bakan yönetimin, Cruzeiro'da forma giyen Manoel Messias'ın olmaması halinde Aguilar'a imza attırmanın hesaplarını yaptığı aktarıldı.

İndirim yapmıyorlar

Stoper bölgesine uzun süredir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar ilk olarak 26 yaşındaki Manoel Messias'ın bonservis sorununu çözmeye çalışacak. Cruzeiro kulübünün başarılı oyuncu için belirlediği 6 milyon euro bonservis bedelinde indirime yanaşmaması halinde ise hiç vakit kaybetmeden Aguilar'ın transferi bitirilecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in gözüne giremediği için kiralık gönderilen Pedro Franco gibi Kolombiyalı olan Aguilar'ın, Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği bildirildi. Avrupa'da top koşturmak isteyen başarılı stoperin gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulandı.

35: Felipe Aguilar son 2 sezonda Atletico Nacional formasını 35 maçta giyerken, golle buluşamadı.

(Milliyet)