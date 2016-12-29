Mayısta görüşelim

Almanya’da yönetici Erdal Torunoğulları’yla yemekte bir araya gelen golcü futbolcunun, “İkinci yarıya da Wolfsburg’da devam edeceğim. Önümüzdeki sezon için Mayıs ayında oturur konuşuruz” dediği kaydedildi

Beşiktaş'ta yaşadığı muhteşem sezonun ardından, 'Kal' ısrarlarına rağmen, Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez, geri dönüş için siyahbeyazlılara açık kapı bıraktı. Beşiktaş'ın Dış İlişkiler ve UEFA'dan Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları ile Almanya'da yemekte buluşan Gomez'in "Şu an Wolfsburg formasını giyiyorum ve ara transfer dönemiyle ilgili bir değişiklik planım yok. Hayatın neler getireceğini bilemem. Durumu akışına bıraktım. Beşiktaş ve İstanbul'da yaşadıklarımı unutamam. Çok güzel günlerdi. Önümüzdeki sezon için mayısta görüşebiliriz. Nasıl bir yol izleyeceğime lig bitince karar vereceğim" dediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in forvet talebini ise Samuel Eto'o'yu ya da Jackson Martinez'i 6 aylığına kiralayarak karşılamayı planlıyor. Eto'o'da kulübüyle yaşanan sıkıntı nedeniyle Martinez ismi öne çıkıyor.



1.5 MİLYON EURO'LUK SIKINTI!

Cruzeiro'ya Manoel Messias'a karşılık son olarak Rhodolfo ve 3 milyon Euro teklifinde bulunan Beşiktaş'a bir kez daha olumsuz yanıt geldi. Brezilya kulübünün yetkilileri, siyah-beyazlılara, "Messias'ın bonservis bedeli 6 milyon Euro. Rhodolfo'yu 1.5 milyon Euro'ya sayalım, üstüne 4.5 milyon verin. Söz konusu paranın yüzde 10'u futbolcuya gidecek. Geri kalan yüzde 90 ise iki kulüp arasında paylaştırılacak. Bu rakamın altında kesinlik olmaz" cevabını verdi. Aradaki 1.5 milyon Euro'luk fark nedeniyle transfer görüşmeleri kilitlendi.



BABEL'E NET TAVIR

Beşiktaşlı yöneticiler, sonradan çıkan iki menajer nedeniyle maliyeti 350 bin Euro artan Ryan Babel'le dün de bir araya geldi. Hollandalı yıldıza bir kez daha "Biz seninle anlaştık. Ekstra maliyeti kabul etmiyoruz. 350 bin Euro'yu ödemeyeceğiz" mesajı verildi. Aradaki pürüzün giderilmesinin ardından Babel'in siyah-beyazlı kulübe 1.5 yıllık imza atması bekleniyor.

Eto'o'da gelişme yok

Beşi ktaş 'ın gündemindeki Eto'o için dün de bir gelişme yaşanmadı. Beşiktaş yönetimi, Antalyaspor ile yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamadı. Takasta adı geçen Kerim, Antalya'ya gitmeyi kabul etmedi. Diğer isim Ömer Şişmanoğlu da takasa yanaşmadı. Transfer şimdilik çıkmaza girdi.



ETO'O'DA GELİŞME YOK

Beşiktaş'ın gündemindeki Eto'o için dün de bir gelişme yaşanmadı. Beşiktaş yönetimi, Antalyaspor ile yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamadı. Takasta adı geçen Kerim, Antalya'ya gitmeyi kabul etmedi. Diğer isim Ömer Şişmanoğlu da takasa yanaşmadı. Transfer şimdilik çıkmaza girdi.



SABAH YAZDI

Manoel Messias pazarlığında geçen rakamları SABAH okuyucularına duyurmuştu.