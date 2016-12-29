Podolski’ye 7 milyon euro

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, “Transfer yapmak için oyuncu satmak zorundayız. Çin’den teklif bekliyoruz” sözlerinin şifresi çözülüyor... Sarı-kırmızılı idareciler, Panzer’in söz konusu teklifi kabul etmesi için yanıp tutuşuyor

Galatasaray Başkan Dursun Özbek, pazar akşamı "Transfer yapabilmek için oyuncu satmalıyız Çin'den teklif bekliyoruz" demişti... Özbek'in işaret ettiği oyuncu için papatya falları açılırken, Sportif A.Ş. Yöneticisi Levent Nazifoğlu, o ismi dün kamuoyuna duyurdu: Lukas Podolski... Nazifoğlu, Alman futbolcu için Beijing Guoan'dan teklif aldıklarını açıkladı. Geçen sezonun ortasında 8 milyon Euro'ya Burak Yılmaz'ı transfer eden Pekin ekibi, Podolski için 7 milyon Euro önerdi. G.Saray cephesi 'evet' derken, son karar Podolski'ye bırakıldı. Alman yıldızın, sarı-kırmızılılardan kazandığı 3 milyon Euro'dan iki kat daha fazla öneren Beijing Guoan'a gitmesi bekleniyor. UEFA'dan bütçe sınırı alan Aslan, bu satış gerçekleşirse kasa olarak rahatlayacak ve hem stoper hem de forvet takviyesi düşünecek.



ANKARA ÇIKARMASI

Galatasaray Kulübü, bir yandan gözünü Lukas Podolski'nin satışından gelecek paraya çevirirken, diğer taraftan ise transfer çalışmalarını yürütmeye çalışıyor. Başkan Dursun Özbek'in bugün Ankara'ya giderek milli stoper Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile masaya oturması bekleniyor.