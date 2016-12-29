Tuzla kasırgası

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, atv'den canlı yayınlanan maçta Tuzlaspor'a 3-2 mağlup oldu. 3 kırmızı kartın ve 5 golün olduğu maç nefes kesti

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Arif Şahin, 53. dakikada Tuncay Fındıkcı ve 58. dakikada Ozan Papaker kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 45. dakikada Aurelien Chedjou ve 70. dakikada Martin Linnes'den geldi.



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Bu arada Galatasaray'dan Aurelien Chedjou direkt, Martin Linnes ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tuzlaspor'dan da Doğan Ateş ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



Tuzlaspor bu galibiyetle puanını 9'a yükselterek grupta liderliğe yükseldi. Galatasaray da 5 puanla 3. sırada kaldı.

YEDEK AĞIRLIKLI KADRO

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta maçında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'a konuk olan Galatasaray, yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu bir 11'le takımını sahaya sürdü.

Hollandalı teknik adam, as oyuncularından yalnızca Semih Kaya, De Jong, Yasin Öztekin ve Bruma'yı Tuzlaspor karşısında oynatırken, genç oyuncu Kerem Çalışkan'a da forvette görev verdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Tuzlaspor karşısındaki 11'i, Cenk Gönen, Cavanda, Semih Kaya, Chedjou, Linnes, Hamit Altıntop, De Jong, Yasin Öztekin, Bruma, Josue ve Kerem Çalışkan'dan oluştu.

Yedeklerde Eray İşcan, Eren Derdiyok, Sneijder, Hakan Kadir Balta, Carole, Gökay Güney ve Birhan Vatansever yer aldı.

Öte yandan, tedavileri süren Serdar Aziz, Kolbeinn Sigthorsson, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Lukas Podolski'nin yanı sıra Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Sabri Sarıoğlu maç kadrosuna alınmadı.

Tuzlaspor takımının ilk 11'inde ise Bekir Demircan, Orkun Dervişler, Volkan Geyik, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Tuncay Fındıkcı, Sadık Baş, Arif Şahin, Doğan Ateş, Kıvanç Salihoğlu ve Ozan Papaker bulundu.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Tuzlaspor-Galatasaray karşılaşmasına futbolseverlerin ilgisi düşük oldu.

Tuzla Belediye Stadı'nın ışıklandırmasının yeterli olmaması nedeniyle 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakada tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Müsabakayı az sayıda Tuzlaspor ve Galatasaray taraftarı takip etti

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



27. dakikada ceza sahası içinde bulunan Sadık'ın pasıyla penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Arif'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk'ten öndü.



29. dakikada Arif'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Ozan'ın topu sürüp ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Cenk'ten dönen meşin yuvarlağı Chedjou uzaklaştırdı



33. dakikada Chedjou'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yasin Öztekin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bekir'de kaldı.



39. dakikada Bruma'nın pasında altıpas sağ çaprazda topla buluşan Yasin'in şutunda kaleci Bekir meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



45. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında Chedjou'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada Kıvanç'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Arif'in şık aşırtma vuruşunda kalecinin bakışları arasında meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1



53. dakikada Arif Şahin'in pasında Tuncay'ın yatarak sağ ayağı ile yerden vuruşunda top sağ köşeden ağlara gitti. 2-1



58. dakikada Arif'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu. 3-1



70. dakikada Bruma'nın ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Linnes'in şutunda top filelerle buluştu. 3-2



GENEL BAKIŞ



Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Alper Ulusoy x, İsmail Şencan xx, Volkan Narinç xx



Tuzlaspor: Bekir xx, Orkun xxx, Volkan xxx, Ferhat xx, Bülent xx, Arif xx, Sadık xx (Melik dk. 90+2 ?), Kıvanç xx (Tolunay dk. 81 x), Tuncay xxx, Doğan xxx, Ozan xxx (Nihat dk. 74 xx)



Yedekler: Muhammed, Oğuz, İbrahim, Okan



Teknik Direktör: Metin Ersan



Galatasaray: Cenk x, Cavanda x (Carole dk. 34 x), Chedjou x, Semih x, Linnes xx, De Jong x, Hamit x (Birhan dk. 61 x), Yasin x, Kerem x (Eren dk. 81 ?), Josue x, Bruma x



Yedekler: Eray, Sneijder, Hakan, Gökay



Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink



Goller: Chedjou (dk. 45), Linnes (dk. 70) (Galatasaray), Arif (dk. 51), Tuncay (dk. 53), Ozan (dk. 58) (Tuzlaspor)



Kırmızı kartlar: Chedjou (dk. 56), Yasin (dk. 61) (Galatasaray), Doğan (dk. 71) (Tuzlaspor)



Sarı kartlar: Yasin, Bruma, Josue, De Jong, Linnes (Galatasaray), Doğan, Kıvanç (Tuzlaspor)