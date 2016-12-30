Mehmet Ekici pazarlığı

Trabzonspor, Galatasaray'ın da peşinde olduğu ve sözleşmesi 31 Mayıs’ta bitecek Mehmet Ekici’ye karşılık, Fenerbahçe’den Aatif’ı bonservisiyle, Fernandao’yu ise kiralık istedi. Aatif da sorun yok ancak Kanarya, Fernandao’yu vermeye sıcak değil
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Mehmet Ekici transferi için hararetli bir pazarlığın içine girdi… Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği ve 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için bordo-mavili kulübün kapısını çalarken, görüşmeler başkanlar düzeyinde gerçekleşiyor. Trabzonspor aslında, Ekici'yi satmayı istemiyor ancak 31 Mayıs 2017'de sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak gurbetçi yıldızını yapılan 3 görüşmede de kalmaya ikna edemediği için bu transferden en karlı şekilde ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
FERNANDAO'YU 6 AY KİRALAMAK İSTİYOR
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'ye karşılık bu sezon başında Sivasspor'dan transfer edilen Aatif Chahechouhe'yu vermeye razı… Sarı-lacivertli takımda kadroya giremeyen Faslı oyuncu da Trabzonspor'a gitmeye sıcak bakıyor. Ancak Trabzonspor'un ilk tercihi Fernandao… Bordo-mavililer, bu oyuncuyu 6 aylığına kiralamak istiyor. Fenerbahçe ise son maçlarda golleriyle Advocaat'ın gözüne giren Brezilyalı yıldızı vermeye sıcak bakmıyor.
FENERBAHÇE, AATİF ARTI PARAYA SICAK
Hollandalı hoca, Fernandao'nun ancak baş döndürücü bir teklif olması halinde gönderilmesine sıcak olduğunu yönetime bildirdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta arasındaki görüşmeler yoğun telefon trafiğiyle sürüyor… Sarı-lacivertliler, Aatif artı para teklifinde ısrarcı. Usta ise Fernandao, konusunda Yıldırım'ı ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. 4 Ocak'a kadar bu pazarlığın sonlanması bekleniyor.
Fernandao
Brezilyalı yıldız, dün Menemen ile oynanan kupa maçına 11'de başladı. Üç de gol attı.
Aatif
Menemen maçının 18 kişilik kadrosuna alınmaması, Trabzon transferine yorumlandı.
Mehmet Ekici
2.5 Sezon
83 Maç
74 İlk 11
18 Gol
16 Asist
Ekici: Ayrılıyorum
İstanbul'un kıskacında olan Trabzonspor ile anlaşma ihtimali her geçen gün azalan Mehmet Ekici, ailesine de Trabzon'dan ayrılacağını iletti. Ancak oyuncunun Trabzonspor'a karşı bir vefa duyduğu ve yönetim kurulundan kendisinin devre arasında gönderilip, para kazanılmasını istediği iddia edildi.