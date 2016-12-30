Mehmet Ekici pazarlığı

Trabzonspor, Galatasaray'ın da peşinde olduğu ve sözleşmesi 31 Mayıs’ta bitecek Mehmet Ekici’ye karşılık, Fenerbahçe’den Aatif’ı bonservisiyle, Fernandao’yu ise kiralık istedi. Aatif da sorun yok ancak Kanarya, Fernandao’yu vermeye sıcak değil

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Mehmet Ekici transferi için hararetli bir pazarlığın içine girdi… Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği ve 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için bordo-mavili kulübün kapısını çalarken, görüşmeler başkanlar düzeyinde gerçekleşiyor. Trabzonspor aslında, Ekici'yi satmayı istemiyor ancak 31 Mayıs 2017'de sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak gurbetçi yıldızını yapılan 3 görüşmede de kalmaya ikna edemediği için bu transferden en karlı şekilde ayrılmanın hesaplarını yapıyor.