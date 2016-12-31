Hastalık belli: Sistem yanlış

"Ersun Yanal’ın sistemi baştan yanlış. Trabzonspor, şu anki kadrosu ile takım savunmasını ön tarafa çıkarmalı ve rakibini bekleyerek mücadele etmeli. İkinci yarı ancak böyle oynarsa pozitif görüntüler çıkar"

SABAH yazarları Trabzonspor'un 16 haftasını analiz etti:



Trabzonspor ilk 16 hafta en büyük hayal kırıklığını yaratan takımlardan biri oldu. Bordo-mavili yönetim, çok sayıda transfere imza atıp, Ersun Yanal'ı da takımın başına getirdi ama istenilen başarı bir türlü gelmedi. SABAH Spor yazarları geride kalan 16 haftada Karadeniz takımını masaya yatırdı. İkinci yarıda işler nasıl düzelir?



İSKENDER GÜNEN

İlk yarı, gerçekten büyük bir hayal kırıklığı… Trabzonspor, lige çıktığından bu yana kadro kalitesi olarak da en yetersiz takımlardan biri. Bu da ilk yarıda gösterdikleri performansla kendisini apaçık belli ediyor. Peki ikinci yarı ne yapmalı? Öncelikle iki oyuncuya gereksinimleri çok fazla. Birincisi orta alan, ikincisi ise forvet.. Orta alana iki yönlü oynayabilen bir oyuncu alınmalı. Bir başka gerçek ise Ersun Yanal'ın sistem yanlışlığı. Sezon başından beri tüm yazılarımda vurgulamaya çalıştım. Şu anki kadro; takım savunmasını öne çıkaran ve rakibine bekleyen anlayışla sahaya çıkmak zorunda. Böyle bir anlayışıyla daha pozitif sonuçlar ortaya çıkabilir.



LEVENT TÜZEMEN

Trabzonspor yönetimi, Ersun Yanal'a "Trabzon'da çalışmaktan mutlu musun?" diye sormalı. Çünkü kulübedeki Ersun Hoca'nın vücut diline bakınca, ben mutsuzluk ifadesi hissediyorum. Ersun Hoca, Trabzon kazanamadıkça sürekli kadro değişikliğine gidiyor. Bu durum, birbirleriyle oynama alışkanlığı kazanmamış oyuncuların özgüvenlerine de zarar veriyor. Transfer yapmak sorunları çözmez. Çünkü sezon başı oyuncuları kim aldı? Şöyle diyorlar: "İki isim hariç diğer transferleri Ersun Yanal yapmadı.." Başkan Muharrem Usta ya Ersun Yanal'ın tam hakim olacağı ortamı yaratmalı ya da yeni bir ismi getirmeli.



ÖMER ÜRÜNDÜL

Öncelikle Trabzonspor'da senelerdir görülen bir yanlış var. Sürekli yeni transferler. İçlerinde kaliteli isimler de olsa yabancı transferlerin yüzde 90'ı büyük bir düşüş gösteriyor. Sistemin oturması için öncelikle kadro istikrarı şart. Bu kurulamıyor. Bu sene yapılan yabancı transferlerin hiçbirinden gerekli katkı gelmiyor. Eğer topa sahip olma oranınız çok düşükse, organize hücum girişimleri yapamıyorsanız. İlerde kaptırdığınız toplardan sonra kolay pozisyonlar veriyorsanız, başarılı bir grafik çizmeniz günümüz futbolunda mümkün değildir. Trabzonspor'da da bu yaşanıyor.



GÜRCAN BİLGİÇ

Birçok problemi var Trabzonspor'un ama en kötüsü oyun karakteri yok. Ne iyi savunma yapıyorlar ne de iyi hücum. 8 maçı gol atamadan bitirmişler. Elle tutulacak, "düzelir" diyebileceğimiz tek bölüm yok. Ersun Yanal oyuncu kalitesinden şikayet ediyor. Haklı olabilir ama nasıl ki Advocaat veya Abdullah Avcı oyuncuların sınırlarına göre bir düzen seçti, o da doğru formülü bulmalıydı. Biz beğeniriz–beğenmeyiz ama önde baskılı oynamaya çalışmak bir sistem veya taktik değil. Sadece kaostan yararlanmayı beklemek.



METİN TEKİN

Trabzonspor bir kere "Kadrom yeterli ve zamana ihtiyacım var" derse yanılmış olur. Gerek Fenerbahçe maçı gerekse ligin genel seyrine baktığımızda kadrosunun çok yetersiz olduğunu gördük. Trabzonspor, oyuncu planlamasında bir yanlışlık yaşadı. Zamanla düzelir diye bakarsanız, buradan bir sonuç çıkmaz. Takıma ciddi takviyelerin yapılması ve doğru kararların alınması gerekiyor.



SİNAN VARDAR

Yaklaşık bundan bir ay evvel bir ümit milli maç seyrettim. Türkiye- Almanya… Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, muhteşem oynadı. Karşısında da Sane var. Bizimki ondan çok daha iyiydi. Leroy Sane, 45 milyon Euro'ya City'e gitti. Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un kupa maçında oynayıp hem 2 gol attı hem de 3 asist yaptı. Sonra bakıyoruz Fenerbahçe maçında yedek. Hayretler içinde kaldım. Ersun Yanal gibi gençlere önem veren bir isim bile onu kadroda düşünmüyor. Trabzonspor'un bence en büyük eksiği genç yetenekleri çıkaramaması. Şimdi bakıyorsunuz, devre arasında 3-4 transfer daha yapacaklar. Yine aynı şeyler yaşanacak.