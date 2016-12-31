Yeni Bruma Komşu’dan!

Oyun tarzıyla Portekizli Bruma’ya benzeyen Hollandalı futbolcuyla anlaşan Cimbom, kulübüyle yaptığı görüşmelerde de sona yaklaştı

Galatasaray, İngiltere'den talipleri artan ve 2018'de bitecek sözleşmesini yenilemekte nazlanan Bruma'nın alternatifini Yunanistan'da buldu… Cimbom, PAOK takımında forma giyen ve oyun tarzı Bruma'ya benzeyen Hollandalı kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna katıyor. 26 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan Galatasaray, kulübeyle yapılan görüşmelerde de sona geldi. Pazarlıklarda 4 milyon Euro'dan kapıyı açan PAOK'un, sarıkırmızılıların 3 milyon Euro'luk teklifine 'evet' dediği öğrenildi.

YUNANİSTAN'DA MANŞETLERDE...

Asıl mevkisi sol kanat olan Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı Garry Rodrigues, forvet özelliklerine sahip olup, her iki kanatta da oynayabiliyor. Bu transferi, PAOK Kulübüne yakın olan Forza gazetesi de, "Yunanistan Ligi'nin en iyi oyuncularından olan Garry Rodrigues Galatasaray'a gidiyor" ifadesiyle manşetinden okuyucularına duyurdu. Transferin bir kaç gün içerisinde resmileşmesi bekleniyor. Cimbom, Bruma yüksek bir maliyetle satılırsa, Portekizli yıldızın alternatifini de şimdiden bulmuş oldu.