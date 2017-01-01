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Beşiktaş'ta izin bitiyor

  • Giriş Tarihi: 1.1.2017 16:13
Beşiktaş'ta izin bitiyor
Beşiktaş'ta izin bitiyor

Beşiktaş, 5 günlük iznin ardından kamp yapmak üzere yarın Antalya'ya gidecek.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftalık bölümünü 35 puanla 2. sırada tamamlayan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 Aralık 2016 tarihinde Boluspor ile karşılaşan siyah-beyazlılar, beş günlük iznin ardından yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Beşiktaş kafilesi, Belek bölgesinde yapacakları kamp için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 11.00'de kalkacak özel uçakla Antalya'ya hareket edecek.

Siyah-beyazlılar, ligin ikinci bölümünün hazırlıklarını 8 Ocak Pazar gününe kadar Antalya'da sürdürecek.

Beşiktaş, kampın son gününde Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak. Siyah-beyazlılar, maçın ardından İstanbul'a dönecek.

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