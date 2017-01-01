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Bursaspor'a Perulu sağ bek

İHA
  • Giriş Tarihi: 1.1.2017 15:31 Güncelleme Tarihi: 1.1.2017 15:33
Bursaspor'a Perulu sağ bek
Bursaspor'a Perulu sağ bek

Adı Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Perulu sağ bek Aldo Corzo, Bursaspor’a önerildi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 27 puanla 5. sırada tamamlayan Bursaspor, ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarına hız verdi.

Önceki gün Özlüce Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından, takımdan ayrılması düşünülen isimler ve transfer yapılması planlanan mevkilerle ilgili rapor sundu.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Öncelik olarak sağ bek mevkine isim arayışlarına başlayan Bursaspor'a, geçtiğimiz haftalarda adı Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Perulu sağ bek Aldo Corzo önerildi. Peru'nun Deportivo Municipal takımında forma giyen Corzo, kariyerinde Alianza Lima ve USM Porres formaları da giydi. Bu sezon takımı ile 31 maça çıkan Perulu futbolcu, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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