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, 'i resmen açıkladı

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 12:03 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 12:19
Beşiktaş, Babel'i resmen açıkladı
Beşiktaş, Babel'i resmen açıkladı

, Hollandalı forvet oyuncusu Ryan 'in ini 'a bildirdi.

, Ryan 'in i konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Ryan Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel'in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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