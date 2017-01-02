Beşiktaş, Babel'i resmen açıkladı

Beşiktaş, Hollandalı forvet oyuncusu Ryan Babel'in transferini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Ryan Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel'in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.