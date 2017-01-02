Garry Rodrigues koptu geliyor

Kulübüyle ipleri koparan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılılar ile her konuda anlaşma sağladı Şimdi gözler Yunan yetkililerin, bonservis için yapılan 4 milyon Euro’luk teklife vereceği yanıta çevrildi

SABAH'ın üç gün önce ortaya çıkardığı Garry Rodrigues&Galatasaray flörtünde olumlu gelişmeler var. İşte yine perde arkasında yaşananlar… Rodrigues'e talip olan sarı-kırmızılılar, Cuma günü PAOK'un kapısını 2 milyon Euro'luk teklifle çaldı. Yunan ekibi 6 gol-8 asistlik performans sergileyen en formda oyuncusunu bu paraya kesinlikle satmayacağını söyledi. Bu cevap sonrasında Galatasaray önceki gün PAOK Sportif Direktörü Lubos Michel'e yazılı olarak 4 milyon Euro'luk teklifini sundu ve beklemeye geçti.



"HASTAYIM" DEDİ İDMANA ÇIKMADI

Hollanda pasaportlu, Yeşil Burun Adaları asıllı 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu ise sarı-kırmızılı formayı giymek için gemileri yaktı. Önceki gün "Hastayım" mesajı çekip idmana çıkmayan Garry Rodrigues telefonunu da kapadı. PAOK'ta net 550 bin Euro'ya oynayan Rodrigues'in Galatasaray'la 1 milyon Euro'nun üzerinde anlaşma sağladığı öğrenildi.



Serbest kalma bedeli 5 milyon

PAOK'un yeni sözleşme teklifini reddeden yıldız oyuncunun daha önce 4 milyon Euro olan serbest kalma maddesinin 5 milyon Euro'ya yükseldiği ortaya çıktı. Bu arada PAOK'lu taraftarlar da Twitter'daki resmi hesaplarında Rodrigues'in Galatasaray ile anlaştığını ve takımdan ayrılacağı için çok üzgün olduklarını belirttiler.





SABAH, Galatasaray'ın Garry Rodrigues'i istediğini 31 Aralık'ta okuyucularına duyurdu.