Joker olur

“Fenerbahçe için en büyük avantajı, çok yönlülüğü. Her iki kanatta da forma giyebiliyor. Pas verme becerisini ve oyununu son iki yılda bir hayli geliştirdi.”

Türkiye transferini 2016'nın son günü SABAH'tan öğrendi… Ukraynalı Oleksandr Karavayev, Zorya formasıyla Fenerbahçe'ye karşı iki maçta toplam 180 dakika oynadı… Sarılacivertli taraftarlar onu Kadıköy'de canlı olarak izleme şansını yakaladı. SABAH, 24 yaşındaki oyuncuyu çok daha yakından tanıyan ve yıllardır izleyen Ukraynalı gazeteci Volodymyr Zverov'e sordu…Ukrayna spor kanalı 2+2'nin şef editörü olan Zverov'e göre Karavayev, Fenerbahçe için tam anlamıyla bir joker olacak. İşte o yorumlar:



KİRALIK YOLLAYAN LUCESCU'YDU

Lucescu, Shakhtar'da Ukraynalılardan çalışkan askerler, Brezilyalılardan ise yetenekli hücumcular çıkarırdı. Bu strateji harika işledi. Ne var ki bu dönemde kadroya giremeyen oyuncular kiralık gitmeye başladılar. Karavayev de bu dönemde kiraya gitmiş ve parlamış oyunculardan biri. Oyununu son 2 yılda inanılmaz geliştirdi.



ŞANSSIZLIĞI YARMOLENKO OLDU

Zorya'ya 2014'te gittiğinde çok yetenekli bir hoca olan Yuri Vernudub ile çalıştı. Vernudub, Karavayev'in saha görüşünü, ortalarını ve doğru zamanda pas verme becerisini geliştirmesine yardımcı oldu. Bu dönemde Karavayev milli takıma dek yükseldi ama şanssızlığı kaptan Yarmolenko'nun arkasında kalmasıydı. Onu Ukrayna'da kimse kesemez.



EN BÜYÜK ARTISI ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ

Kontratağa dayalı oyunda oynayabileceği gibi her iki kanatta da forma giyebiliyor. Zorya öncesi Sevastopol'da görev yaparken sağ açık değil, sağ bekte oynamıştı. Bir dönem Srna sonrası Shakhtar'ın sağ beki de olabilir diye düşünülüyordu. Fakat son yıllarda sağ bek oynamadığını söylemeliyim. Fenerbahçe için avantajı çok yönlülüğü.



TEREDDÜTSÜZ KABUL ETTİM

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavayev, Rus basınına yaşadığı heyecanı şu sözlerle anlattı: Muhtemelen önümüzdeki hafta resmi sözleşme imzalayacağım ve Fenerbahçe oyuncusu olacağım. Teklif geldiğinde tereddüt etmeden kabul ettim. Görüşmeleri menajerim sürdürdü ve Shakhtar Donetsk, teklifi kabul etti. Türkiye'nin önde gelen takımlarından birinde kendimi gösterme fırsatım var. Fenerbahçe bonservisimi alacak mı, bunu zaman gösterecek. Türkiye'nin lider, zengin tarihe sahip ve Avrupa'da yarışan bir kulübünde oynayacak olmam kariyerim için önemli.



LUCE, IŞIĞI GÖRMÜŞ!

Uzun yıllar Shakhtar Donetsk'i çalıştıran teknik direktör Mircea Lucescu, Karavayev ile ilgili yaptığı bir açıklamada kedisinden çok etkilendiğini belirtmişti. Tecrübeli çalıştırıcı oyuncu için "Ukrayna futbolunda önemli gençler yetişiyor. İç savaş, ülke futbolunu derinden etkiledi ama altyapılar iyi çalışıyor. Sevastapol'da forma giyen Karavayev dikkatimi çekti. Hem seri, hem de iki ayağını kullanabiliyor. Tabii ki eksikleri var. Oyun zekasını biraz daha geliştirmeli. Pozisyon alma özelliğini de. Ancak bir 5 yıl sonra Ukrayna futbolunda önemli yerlere geleceğini ve milli takımda da oynayacağını düşünüyorum" demişti. 24 yaşındaki oyuncu, Lucescu'nun dediği gibi milli takım hocasının gözüne girmeyi de başardı.

TRANSFERİ İLK SABAH DUYURDU

2016'nın son günü ilk transfer haberi bombasını patlatan SABAH, F.Bahçe'nin Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavayev'i kadrosuna katışını, 31 Aralık 2016 günü okurlarına "Sürpriz Kanat Karavayev" başlığı ile duyurdu… Aynı gün Zorya, 24 yaşındaki oyuncunun 6 aylığına kiralık olarak Fenerbahçe'ye gideceğini açıkladı. SABAH okurları bu bilgileri de 1 Ocak 2017'de yani dün "Yeni yıl hediyesi Karavayev oldu" başlıklı haberle öğrendi… 2016'da olduğu gibi 2017'de de transferin en sıcak ve doğru haberleri SABAH'ta olacak… 31 ARALIK CUMARTESİ