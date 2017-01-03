Dirk Advocaat: Bana yıldız değil işçi lazım

“Ben Arfa ve Depay büyük isimler ama sezonun ilk yarısında süre alamadılar. Bize fiziksel olarak hazır oyuncu lazım. Vaktimiz çok değerli. Hazır ve iş yapacak futbolcular istiyorum”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Menemen Belediye maçı sonrası tatile çıkmadan önce Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerle bir transfer zirvesi gerçekleştirdi Tecrübeli hoca görüşmede kendisine sunulan isimleri değerlendirirken gerçekçi davranmaları gerektiğinin altını çizdi ve "Kadroya kısa vadede verim sağlayacak isimleri katmamız gerekiyor" dedi. Yönetimin Hatem Ben Arfa ve Memphis Depay isimleriyle ilgili önerilerine ise şu yorumu yaptı:

O KADAR ZAMANIMIZ YOK

"Her ikisi de büyük isimler. Ancak sezonun ilk yarısını neredeyse boş geçirdiler. Şu an kadroya katılsalar, takıma adaptasyon sürecinin yanı sıra fiziksel olarak da iyi duruma gelmelerini bekleyeceğiz. Bize iş yapacak hazır adam lazım" diye konuştu. Ben Arfa ve Depay takıma alışana kadar ligde son düzlüğe gelineceğinin altını çizen Advocaat, bizzat izleyip beğendiği Karavayev'in transferine ise şu sözlerle onay verdi: "Sonuçta hepsi kiralık gelecek. Madem 6 aylığına oyuncu alıyoruz, maksimum faydayı sağlamalıyız."

KARAVAYEV'LE SORUN OLMAZ

Advocaat'ın yine hazır bir isim olarak gördüğü Mehmet Ekici hamlesine de yeşil ışık yaktığı, Aatif'ın takasta kullanılmasına ise "Karavayev'i alacaksak, kanat rotasyonunda sıkıntı yaşamayız. Aatif daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor. Trabzon onun için daha iyi bir seçim olabilir" sözleriyle onay verdiği öğrenildi.