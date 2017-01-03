Ryan Babel: Ben çok özelim

“Çok özel, çok yönlü bir futbolcuyum. Öne çıkan iki özelliğim var. Birincisi hücum gücüm, ikincisi de şut kalitem. Hücum bölgesinde sağ tarafta, sol tarafta, forvet arkasında, 10 numarada, tüm pozisyonlarda oynuyorum.”

Menajerleriyle yaşanan sorunun çözülmesinin ardından dün Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalayan Ryan Babel, ayağının tozuyla BJKTV'ye çıktı. Kasımpaşa'dan ayrıldığı dönemde de siyah-beyazlı takım ile görüştüğünü ancak o zaman transferinin gerçekleşmediğini belirten Hollandalı futbolcu şunları söyledi:

Beşiktaş ile ilgili kafamda bilinmezlik yoktu. Bunun için de kulüp menajerimle irtibata geçtiğinde hiçbir tereddüt yaşamadım.

Ben çok özel, çok yönlü bir oyuncuyum. Öne çıkan iki özelliğim var. Birincisi hücum gücüm, ikincisi de şut kalitem. Ama 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyorum. Orta sahada da oynayabiliyorum, oyunu tüm yönleriyle okuyan bir oyuncuyum. Önde hücum bölgesinde, sağ tarafta, sol tarafta, forvet arkasında, 10 numara pozisyonunda bütün o pozisyonlarda oynayabiliyorum.



ÖNCELİĞİM FORVETİ BESLEMEK

Hiçbir zaman bencil biri olmadım ve kendimi bir takım oyuncusu olarak tanımlıyorum. Bir kanat oyuncusunun önceliği bence forveti asistlerle beslemektir. Gol bir kanat oyuncusu için bonustur.

Buradaki ilk deneyimim İnönü'de Liverpool maçıydı. O dönem Liverpool'da oynuyordum. Atmosfer gerçekten muazzamdı ve ciddi bir baskı yaratmışlardı. Beşiktaş kazanmıştı o maçı. Atmosfer kesinlikle unutulmazdı.



Maliyeti 5.4 milyon Euro

Beşiktaş, Babel transferinin detaylarını açıkladı. 2.5 yıllık imza atan futbolcuya toplamda 5.4 milyon Euro ödenecek. Babel'in 2016-17 sezonunda 1.2 milyon Euro, sonraki iki sezon da 2.1 milyon Euro alacağı, ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4 bin Euro ödeneceği bildirildi.