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Şenol Güneş istediği golcüyü açıkladı

AA
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 17:56
Şenol Güneş istediği golcüyü açıkladı
Şenol Güneş istediği golcüyü açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, " Hücumda ve stoperde birer oyuncu düşünüyoruz. Fazla oyuncularımız da var. Onların da dışarıda kalmasını istemiyoruz. Her zaman oynayabilecek oyuncular rekabette olmalı" dedi.

Siyah-beyazlı takım devre arası kamp çalışmalarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, bugünkü akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni yıl mesajıyla sözlerine başlayan Güneş, "Daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Barışın ve huzurun olduğu bir yeni yıl olsun" şeklinde konuştu.

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